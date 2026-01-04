أغلى وأفخم الطائرات الخاصة في العالم.. لن تصدق ما بداخلها

الطيور من أكثر المخلوقات إثارة وجمالا في الطبيعة، وهناك مجموعة ساحرة تبرز تنوعها وتفاصيلها الرائعة.

فيما يلي مجموعة من الطيور التي تصنف من الأجمل على مستوى العالم وفقا لموقع Smithsonian Magazine.

الطائر الطاووس

الطاووس من أبرز الطيور التي تجذب الأنظار بريشها المتنوع والمزخرف، يتميز الطاووس بذيوله الكبيرة التي تحتوي على ألوان متعددة، بالإضافة إلى النقاط اللامعة التي تجعلها تظهر بشكل ساحر عند فتح ذيله.

طائر الرفراف

الرفراف هو طائر صغير ولكنه ملفت للنظر بفضل لونه الأزرق الساطع الذي يظهر بوضوح أثناء الطيران.

هذا الطائر من الطيور المائية الجميلة التي تعيش بالقرب من الأنهار والمسطحات المائية.

طائر الجنة

طائر الجنة هو رمز للجمال في عالم الطيور، فهو يتميز بريش طويل وملون يشبه الطيور الأسطورية التي تعيش في الغابات الاستوائية، وتمثل رمزا للجمال والتفرد.

الطائر القرمزي

يتميز هذا الطائر بلونه الأحمر الزاهي، ويعيش في مناطق استوائية في آسيا يعتبر الطائر القرمزي رمزا للسلام والحب، وهو من الطيور النادرة التي تمتاز بمظهرها الجذاب.

طائر النحام

الطيور النحامية، المعروفة بلونها الوردي الزاهي، تعتبر من أروع الطيور في العالم.

وتتميز بوقوفها على ساق واحدة، وتعيش في المناطق الرطبة من البحر الأبيض المتوسط وأمريكا اللاتينية.