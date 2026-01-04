إعلان

منها طائر الجنة.. أجمل الطيور في العالم

كتب : نرمين ضيف الله

03:00 م 04/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طائر النحام من أجمل أنواع الطيور
  • عرض 6 صورة
    طائر الرفراف
  • عرض 6 صورة
    طائر الجنة
  • عرض 6 صورة
    طائر النحام
  • عرض 6 صورة
    طائر القرمزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الطيور من أكثر المخلوقات إثارة وجمالا في الطبيعة، وهناك مجموعة ساحرة تبرز تنوعها وتفاصيلها الرائعة.

فيما يلي مجموعة من الطيور التي تصنف من الأجمل على مستوى العالم وفقا لموقع Smithsonian Magazine.

الطائر الطاووس

الطاووس من أبرز الطيور التي تجذب الأنظار بريشها المتنوع والمزخرف، يتميز الطاووس بذيوله الكبيرة التي تحتوي على ألوان متعددة، بالإضافة إلى النقاط اللامعة التي تجعلها تظهر بشكل ساحر عند فتح ذيله.

طائر الرفراف

الرفراف هو طائر صغير ولكنه ملفت للنظر بفضل لونه الأزرق الساطع الذي يظهر بوضوح أثناء الطيران.

هذا الطائر من الطيور المائية الجميلة التي تعيش بالقرب من الأنهار والمسطحات المائية.

طائر الجنة

طائر الجنة هو رمز للجمال في عالم الطيور، فهو يتميز بريش طويل وملون يشبه الطيور الأسطورية التي تعيش في الغابات الاستوائية، وتمثل رمزا للجمال والتفرد.

الطائر القرمزي

يتميز هذا الطائر بلونه الأحمر الزاهي، ويعيش في مناطق استوائية في آسيا يعتبر الطائر القرمزي رمزا للسلام والحب، وهو من الطيور النادرة التي تمتاز بمظهرها الجذاب.

طائر النحام

الطيور النحامية، المعروفة بلونها الوردي الزاهي، تعتبر من أروع الطيور في العالم.

وتتميز بوقوفها على ساق واحدة، وتعيش في المناطق الرطبة من البحر الأبيض المتوسط وأمريكا اللاتينية.

أجمل الطيور في العالم طائر الرفراف طائر الجنة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية