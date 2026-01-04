إعلان

لا تنخدع بالمظهر.. 8 حيوانات جذابة ومرعبة في آن واحد

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 م 04/01/2026

صورة تعبيرية

في عالم الطبيعة الساحر، هناك كائنات تبدو لطيفة وجذابة للوهلة الأولى، لكنها تخفي في داخلها قدرات خطيرة تهدد الحياة.

في هذا التقرير نعرض 8 كائنات جميلة لكنها شديدة الخطورة وفق لموقعي "a-z-animals" و"britannica".

1- البجعة

تبدو البجع كطائر أنيق وهادئ في البحيرات، لكنها تكون عدوانية للغاية في الدفاع عن أعشاشها وشريكها وصغارها، وتستخدم أجنحتها القوية لصد التهديدات.

2- الكوالا

الكوالا معروف بمظهره الظريف وأسلوبه الهادئ، لكنه يصبح عدوانيًا عندما يشعر بالتهديد أو في الدفاع عن نفسه، ويُحدث عضات مؤلمة.

3- المنقرض ذو المنقار البطة

هذا الحيوان الغريب الذي يبدو كأنه مزيج من عدة حيوانات، الذكور منه، لها "حوافر" سامة على أقدامها الخلفية تستخدمها للدفاع، وتكون لسعتها مؤلمة جدًا.

4- الكسلان البطيء

بالرغم من عينيه الودودتين وفروه الناعم، فإن هذا القرد الصغير هو أحد الثدييات القليلة التي تنتج سمًا يمكن أن يسبب رد فعل تحسسي حادًا عند البشر.

5- سمكة المنتفخة

تبدو هذه السمكة ذات الوجه الغريب لطيفة في الماء، إلا أن سمها شديد القوة يمكن أن يسبب الشلل والموت، ولا يوجد مضاد سمي معروف له.

6- الضفدع السام

تتميز هذه الضفادع الصغيرة بألوانها الزاهية الساحرة، لكنها تحمل سمًا قويًا في جلدها يستخدمه بعض السكان الأصليين لصنع أسلحة صيد.

7- الثعلب الأحمر

الثعلب ذو الفراء الأحمر الجميل يبدو صديقًا للإنسان، لكنه حيوان بري يمكن أن ينقل أمراضًا مثل داء الكلب ويتصرف بعدوانية عندما يشعر بالخطر.

8- دب قطبي

الدببة القطبية تبدو ضخمة وملهمة في بيئتها القطبية، لكنها من أقوى الحيوانات المفترسة على الأرض وتهاجم البشر إذا شعرت بالتهديد.

