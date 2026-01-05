إعلان

أبرز الظواهر الفلكية التي تزين سماء العالم في 2026

كتب : شيماء مرسي

07:00 م 05/01/2026
عام 2026 مليئا بالكثير من الظواهر الفلكية النادرة والمميزة والمناظر الخلابة على مدار العام.

وفي هذا السياق، نرصد لكم الظواهر الفلكية النادرة حول العالم التي تحدث في 2026، وفقا لما كشفته "smithsonianmag".

10 يناير: كوكب المشتري في وضع التقابل

في مطلع عام 2026 يقع كوكب المشتري في وضعية مميزة مع الأرض والشمس يطلق عليها اسم "التقابل"، ويتكرر هذا المشهد مرة كل 13 شهر.

أواخر فبراير: موكب من 6 كواكب

في أواخر فبراير يمكن رؤية ظاهرة تعرف باسم "موكب الكواكب"، حيث سيتجمع كواكب عطارد والزهرة وزحل والمشتري وأورانوس ونبتون في نفس الجانب من السماء وسيظهر زحل والزهرة وعطارد كمجموعة في سماء الجنوب، بينما سيتألق المشتري ساطعا بالقرب من القمر.

أما أورانوس ونبتون فلن يكونوا مرئيين بالعين المجردة، لذا لا يمكن تمييزهما إلا باستخدام المنظار أو التلسكوب.

ستكون المرة القادمة التي يمكن فيها مشاهدة الكواكب السبعة الأخرى مجتمعة في وقت واحد، التي تعرف بـ "الاصطفاف الكامل للكواكب"، يوم 3 فبراير 2034.

3 مارس: خسوف القمر الكلي

سيتحول لون القمر إلى اللون الأحمر البرتقالي في الساعات الأولى من يوم 3 مارس، وخلال هذه الظاهرة، تصطف الشمس والقمر والأرض بشكل مثالي أثناء اكتمال القمر.

ويختلف وقت مشاهدة الكسوف باختلاف الموقع، لكن الكسوف الكلي سيستمر لمدة 58 دقيقة، وسيحدث في الساعات الأولى من الصباح في جميع أنحاء القارة.

21 إلى 22 أبريل: زخات شهب القيثارة

ستبلغ زخات شهب القيثارة ذروتها في ليلة 21 إلى 22 أبريل، وهي ظاهرة سنوية معروفة بظهورها النادر لشهب إضافية.

ومن المتوقع أن يصل عدد الشهب هذا العام إلى 18 شهابا في الساعة، وعندما تصطدم قطع صغيرة من الصخور والغبار الفضائي بالغلاف الجوي للأرض، يتسبب الاحتكاك الناتج في تسخين هذه الجزيئات، مما يؤدي إلى احتراقها بضوء ساطع، وبالتالي تظهر هذه الشهب.

ويعد أفضل وقت لمشاهدة شهب القيثارة سيكون في منتصف الليل وقبل فجر يوم 22 أبريل.

31 مايو: قمر أزرق مكتمل

تعرف هذه الظاهرة باسم "القمر الأزرق الشهري"، وتحدث لأن دورة القمر التي تبلغ 29.5 يوما لا تتوافق مع طول أشهر التقويم.

لذلك، من وقت لآخر نشاهد بدرين في الشهر، ويطلق على البدر الثاني اسم "القمر الأزرق"، وتحدث هذه الظاهرة 7 مرات خلال 19 عاما.

12 أغسطس: كسوف الشمس الكلي

يوم 12 أغسطس ستشهد العديد من الدول الأوروبية كسوف شبه كلي، كما سيظهر كسوف جزئي لبعض المشاهدين في أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.

ويحدث الكسوف لأن القمر يمر مباشرة بين الشمس والأرض، مما يسمح للقمر بحجب الشمس كليا.

18 سبتمبر: كوكب الزهرة في ذروة سطوعه مساءا

بالرغم من أن كوكب الزهرة من ألمع كواكب المجموعة الشمسية، إلا أنه سيقدم خلال شهر سبتمبر مشهدا مميزا إذ يصل إلى أعلى مستوى لسطوعه فيما يعرف بذروة ظهوره في سماء المساء.

ويمر كوكب الزهرة بأطوار تشبه أطوار القمر، كما أن التغير في شكله المضيء لا يمكن ملاحظته إلا باستخدام التلسكوب.

أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر: وابل من زخات الشهب

يشهد فصل الخريف وبداية الشتاء هطولا غزيرا للشهب، وخلال هذا العام، سيبلغ وابل شهب الجباريات ذروته في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر، حيث يصل معدل الشهب في الساعة الواحدة إلى 20 شهابا.

وتتسبب شهب هذا الوابل، الناتجة عن مخلفات مذنب هالي الشهير، في اختراق الغلاف الجوي للأرض بسرعة 41 ميلا في الثانية.

ومع انحسار شهب الجباريات، ستضيء السماء في أوائل نوفمبر بشهب الأسديات المنبعثة من غبار وصخور خلفها المذنب.

وفي ليلة 16 إلى 17 نوفمبر، ستبلغ هذه الشهب ذروتها بمعدل 15 شهابا في الساعة.

ثم في ديسمبر، ستصل شهب الجوزاء إلى ذروتها، والتي تعد الأفضل والأكثر سطوعا في العام، وقد تصل ذروتها إلى 150 شهابا في الساعة.

23 ديسمبر: أقرب قمر عملاق في السنة

سيختتم عام 2026 بمشهد قمري خلاب، حيث نشاهد في ليلة 23 ديسمبر آخر قمر عملاق لهذا العام.

وسيبلغ القمر ذروة سطوعه في تمام الساعة 8:29 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وباعتباره قمرا عملاقا يظهر هذا البدر عند أقرب نقطة له من الأرض في مداره، والمعروفة باسم الحضيض.

الظواهر الفلكية 2026 شهب القيثارة 2026 القمر الأزرق كسوف الشمس الكلي

