بملايين.. 10 صور لـ أغلى فستان مصنوع من الذهب في العالم- تحفة فنية

أثار فستان مصنوع بالكامل من الذهب الخالص عيار 21 جدلا واسعا بعد أن دخل رسميا موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأثقل فستان ذهبي في العالم، وذلك ضمن جناح الإمارات في معرض الشارقة للساعات والمجوهرات.

الفستان، الذي حمل اسم "فستان دبي"، هو من تصميم شركة الرميزان للذهب والمجوهرات، ويزن أكثر من 10.08 كيلوجرامات من الذهب.

وتُقدر قيمته بحوالي 4.6 مليون درهم إماراتي، ليصبح بذلك قطعة استثنائية تمزج بين الفخامة والابتكار، وفقا لصحيفة "indianexpress".

ما الذي يجعل هذه القطعة مميزة؟

تصميم الفستان مستوحى من التراث الإماراتي، ويتكون من أربع قطع رئيسية:

تاج ذهبي بوزن 398 جراما.

عقد فاخر بوزن 8,810.60 جرام.

أقراط تزن 134.1 جرام.

قطعة زخرفية تسمى "الهيار" بوزن 738.5 جرام.

وتتميز هذه القطع بزخارف ونقوش دقيقة مرصعة بالأحجار الكريمة الملونة، مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل.

قال محسن الذيباني، نائب المدير الإقليمي لشركة الرميزان: "يعكس هذا الفستان طموح الإمارات للريادة العالمية، كما يسلط الضوء على مكانة دبي كعاصمة لعشاق الذهب والمجوهرات، ويُجسد إبداع الحرفيين الإماراتيين في تصميم يربط الماضي بالحاضر".

يُعرض "فستان دبي" في الدورة السادسة والخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، المقام في إمارة الشارقة، والذي يستمر لمدة خمسة أيام، ويجمع أكثر من 500 عارض محلي ودولي من كبرى الدول المنتجة للمجوهرات، من بينها إيطاليا، الهند، تركيا، الولايات المتحدة، روسيا، اليابان، الصين، سنغافورة، هونغ كونغ، ماليزيا.

معروضات أخرى لافتة

ومن بين المعروضات المثيرة للجدل أيضا، دراجة ذهبية تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون درهم إماراتي.

