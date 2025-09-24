شات جي بي تي يساعد امرأة على الفوز بـ 50 ألف.. ما القصة؟

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، استخدمت امرأة أمريكية تدعى "كاري إدواردز" شات جي بي تي لاختيار أرقام تذكرة يانصيب "باوربول"، للحصول على الجائزة الكبرى.

وأعلنت كاري التي فازت باليانصيب أنها تخطط للتبرع بالجائزة للجمعيات الخيرية، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتمكنت كاري من الحصول على أربعة من الأرقام الخمسة الأولى، بالإضافة إلى رقم Powerball، في سحب يانصيب فيرجينيا، وقد أدى هذا الإنجاز إلى فوزها بجائزة كبرى.

وكانت الجائزة الأساسية التي فازت بها كاري هي 50 ألف دولار، لكنها قررت إضافة خيار "Power Play" مقابل دولار واحد.

وقد ضاعف هذا الخيار أرباحها ثلاث مرات، لترتفع قيمة الجائزة إلى 150 ألف دولار.

وكشفت كاري أنها استخدمت تطبيق شات جي بي تي على هاتفها لاختيار أرقامها.

وكانت كاري في اجتماع بعد يومين من السحب عندما تلقت إشعارا على هاتفها يطلب منها تحصيل مكاسبها من اليانصيب.

وفي البداية، اعتقدت كاري أن الأمر مجرد عملية احتيال، قالت: "قلت في نفسي أنا متأكدة من أنني لم أفز".

ولكن بعد التحقق من صحة الإشعار، اكتشفت أنها فازت بالفعل، وكانت تلك المفاجأة الكبرى التي ستغير مجرى حياتها.

لذلك، تعهدت كاري بتقسيم المبلغ بالكامل، وقدره 150 ألف دولار، بين ثلاث قضايا إنسانية قريبة من قلبها.

