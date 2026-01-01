وسط أجواء من البهجة.. أقباط أسيوط يُشاركون في قداس رأس السنة- صور

في ليلة رأس السنة.. المناطق الترفيهية بالبحيرة كاملة العدد (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت كنائس وأديرة محافظة أسيوط، مشاركة الأقباط في قداس رأس السنة الميلادية، وسط أجواء من الفرح والأمل بالعام الجديد.

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة، صلوات رأس السنة الميلادية، في أجواء احتفالية وإجراءات أمنية مشددة.

كما ترأس الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، قداس رأس السنة الميلادية داخل الكنائس.

وشهدت الكنائس تواجدًا مكثفًا لشباب الكشافة والشمامسة والخدام والآباء والكهنة، الذين حرصوا على خدمة الزائرين وتسهيل دخول المصلين، مرددين الترانيم وإقامة الطقوس الخاصة بالاحتفال.

في السياق ذاته، أصدر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، توجيهات بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإنارة الشوارع المحيطة بدور العبادة، مع رفع السيارات المتهالكة ومنع الانتظار بمحيط الكنائس، لضمان توفير أجواء مناسبة وآمنة للاحتفالات.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المنشآت الحيوية، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة والمنشآت العامة.

من جانبه، وجه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بضرورة اليقظة التامة، وفحص المترددين عبر البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الكنائس، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات، والإخطار الفوري حال الاشتباه في أي أجسام غريبة أو مركبات بمحيط الكنائس.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان سلامة المصلين وتوفير أجواء آمنة ومستقرة خلال الاحتفالات الدينية.