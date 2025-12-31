إعلان

لماذا يتناول البعض 12 حبة عنب عند منتصف ليلة رأس السنة؟

كتب : أحمد الضبع

09:30 م 31/12/2025 تعديل في 09:30 م

مع اقتراب ساعات العام الجديد، يحرص الملايين حول العالم على الاحتفال بطرق تقليدية تتوارثها الأجيال.

ومن بين هذه الطقوس المثيرة للاهتمام، تقليد إسباني يعود للقرن التاسع عشر يعرف باسم "العنب المحظوظ"، إذ يتناول المشاركون 12 عنبة عند دقات منتصف الليل، كل عنبة تمثل شهرا من العام الجديد، ويقال إن من يتمكن من تناولها جميعا في الوقت المحدد سيحظى بحظ سعيد طوال العام، وفقا لموقع "delish".

تتباين الروايات حول أصول هذا التقليد. فحسب أحد المصادر، ابتكر مزارعو العنب في أليكانتي هذا التقليد في أوائل القرن العشرين بعد موسم حصاد وفير، كان يتركهم مع فائض من العنب يحتاجون لتسويقه بطريقة مبتكرة.

فيما يرجع البعض أصوله إلى أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر، حينما تبنى البورجوازيون في مدريد العادات الفرنسية مثل شرب الشمبانيا وتناول العنب في ليلة رأس السنة.

مع مرور الوقت، أصبح التقليد كما نعرفه اليوم: تناول عنبة مع كل دقة للساعة عند منتصف الليل، وارتبطت به بعض الطقوس الحديثة، مثل ارتداء الملابس الداخلية الحمراء التي يجب أن تكون هدية من شخص آخر، أو تناول العنب تحت الطاولة، وهو ما شاع مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، حيث يعتقد البعض أنه يجلب الحب والحظ الجيد.

ويشير خبراء التغذية إلى ضرورة مضغ العنب جيدا وعدم ابتلاعه بالكامل لتجنب أي خطر اختناق، مع التذكير بأن السر يكمن في السرعة والدقة لإتمام التقليد بنجاح.

