بالاتجاهين.. إسرائيل تتجه لفتح معبر رفح بعد ضغوطات كبيرة من ترامب



وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الولايات المتحدة.

أضافت الهيئة، أن الضغط الأمريكي لفتح معبر رفح استمر خلال الأيام الماضية بالتزامن مع اجتماعات عقدها نتنياهو في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل تستعد لفتح المعبر في كلا الاتجاهين بعد لقاء نتنياهو- ترامب.

ذكرت هيئة البث، أن مناقشات جرت حول فتح المعبر قبل لقاء نتنياهو وترامب، غير أن هذه الخطوة تم تأجيلها، على حد قولها.

نقلت الهيئة عن مصدر أمريكي لم تسمه قوله، إن الإعلان عن فتح المعبر سيصدر خلال الأيام القادمة، بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل.

والاثنين، التقى نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنتجع مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، في اجتماع بحث عدة ملفات بينها الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران.

ومنذ مايو 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر، ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة، وفقا لروسيا اليوم.