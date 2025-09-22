بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

10 صور لـ تاريخ عروض الأزياء في مصر.. من الصالونات لنجومية رجاء الجداوي

أعلن المطرب مسلم إنفصاله عن زوجته يارا تامر، وذلك عبر خاصية "الإستوري" في حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل أهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض".

وتابع: "حلم وحدة إنها تعيش مبسوطة لا أكثر ولا أقل ومش مسامح أختي ولا أمي ولا أخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها أنا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا أوي علي الظروف".

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن يارا تامر، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-ولدت في عام 1999.

-تبلغ من العمر 26 عاما.

-تزوجت من المطرب مسلم في 20 مايو 2025.

-انفصلت يارا و مسلم خلال فترة الخطوبة، لكنهما عادا لبعضهما البعض لاحقا.

-تحرص يارا على مشاركة متابعيها على موقع إنستجرام يومياتها وأحدث أخبارها.

-أثار طليقها مسلم في حفل زفافهم حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بارتدائه بدلة غير تقليدية.

-تقيم في القاهرة.

-تخرجت من كلية السياحة والفنادق.

-يتابعها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام 783 ألف متابع.

--تعتبر يارا من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

-كانت يارا على خلاف مع والدة وأخت طليقها مسلم.