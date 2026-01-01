القوات الروسية: تحرير أكثر من 300 منطقة سكنية خلال عام 2025



وكالات

أعلنت القوات الروسية، اليوم الخميس، عن تحريرها أكثر من 300 منطقة سكنية خلال عام 2025 في منطقة كورسك وفي إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك وفقا لتقارير وزارة الدفاع.

وفي 29 ديسمبر، أبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف الرئيس فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية قد حررت حتى ذلك التاريخ 334 منطقة سكنية، وتمت السيطرة الروسية على أكثر من 6600 كيلومتر مربع من الأراضي.

ووصف وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف شهر ديسمبر، أنه "شهر قياسي" من حيث معدل تقدم القوات الروسية على الجبهة خلال العام.

وبدأت العمليات في منطقة كورسك مع استمرار مجموعة قوات "سيفير" في تحرير المناطق السكنية مطلع العام، حيث أعلنت وزارة الدفاع في مارس عن تحرير 29 منطقة سكنية في أسبوع واحد، بما فيها مدينة سودجا.

وفي 26 أبريل، أُعلن عن تحرير آخر قرية في المنطقة كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وهي قرية جورنال بالقرب من سودجا.

وحررت المجموعة ما يقرب من 20 منطقة سكنية في منطقة سومي، وعدة مناطق في خاركوف، أبرزها مدينة فولتشانسك التي أُبلغ بتحريرها في 30 نوفمبر.

وشهدت جمهورية دونيتسك الشعبية النصيب الأكبر من عمليات التحرير، حيث تم الإعلان عن تحرير حوالي 180 منطقة سكنية فيها خلال العام.

ومن أبرز المدن التي حررت كانت كوراخوفو 6 يناير، وتشاسوف يار 31 يوليو على يد مجموعة قوات "يوج"، وسيفيرسك 11 ديسمبر.

كما حررت مجموعة قوات تسنتر مدينتي كراسنوارميسك ودميتروف في ديسمبر.

وفي جمهورية لوجانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، حررت مجموعة قوات "زاباد" حوالي 40 منطقة سكنية، كانت أكبرها مدينة كوبيانسك التي أُعلن عن تحريرها في 20 نوفمبر.

وفي مقاطعة دنيبروبتروفسك، بدأ التحرير بقرية داتشنويه في 7 يوليو، وتم حتى الآن تحرير أكثر من 30 منطقة سكنية هناك بقوات وحدات من مجموعتي "تسنتر" و"فوستوك".

وفي مقاطعة زابوروجيه المجاورة، كانت أكبر منطقة سكنية تم تحريرها هي مدينة غوليابوليه، حيث أُعلن عن اكتمال تحريرها في 27 ديسمبر على يد مجموعة قوات "فوستوك"، بينما حررت مجموعة قوات "دنيبر" عدة مناطق أخرى كان آخرها لوكيانوفسكويه في ديسمبر.

وأفاد قائد مجموعة قوات "دنيبر" ميخائيل تيبيلينسكي في 29 ديسمبر بأن الوحدات المتقدمة من مجموعته كانت على بعد حوالي 15 كيلومترا فقط من الضواحي الجنوبية لمدينة زابوروجيه في ذلك الوقت، وفقا لروسيا اليوم.