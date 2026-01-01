مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:40 ص 01/01/2026
نجح الدولي المصري محمد صلاح في تحقيق ثروة كبيرة منذ بدء رحلة احترافه بالملاعب الأوروبية خاصة بعد تجديد عقده الجديد مع نادي ليفربول، لترتفع مكاسبه بشكل لافت خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وفقًا لما رصدته صحيفة "ذا صن" البريطانية فان صلاح يحصل في عقده الحالي مع ليفربول، على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل نحو 586 ألف جنيه لكل مباراة تقريبًا.

وبحسب تصنيف مجلة فوربس يحتل صلاح المركز السابع لأعلى لاعبي كرة القدم دخلًا في موسم 2025 – 2026، بدخل سنوي وصل إلى 55 مليون دولار.

حيث يتقاضى حوالي 35 مليون دولار سنوياً من نادي ليفربول، ويصل راتبه الأسبوعي الأساسي إلى 400,000 جنيه إسترليني، وقد يصل مع المكافآت والحوافز إلى 480,000 جنيه إسترليني.

كما يجني حوالي 20 مليون دولار سنوياً من عقود الرعاية مع علامات تجارية عالمية مثل Adidas، وPepsi، وVodafone، وGucci.

كما يمتلك صلاح شركة "Salah UK Commercial Ltd" في بريطانيا لإدارة حقوق صوره، وقد حققت طفرة مالية حيث تجاوزت أصولها الصافية 29 مليون جنيه إسترليني بحلول منتصف عام 2025.

ويمتلك صلاح أيضًاَ استثمارات عقارية تقدر قيمتها بنحو 2 مليون جنيه إسترليني كجزء من محفظته الاستثمارية.

محمد صلاح ليفربول كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟ ثروة محمد صلاح

