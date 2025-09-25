20 صورة ومعلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو

أغلى 10 بدل رجالية في العالم.. لن تتوقع سر ارتفاع أسعارها

خطفت بيانكا أنيشتا زوجة لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل الأضواء خلال ظهورها في مباراة فريقي النصر والرياض، ضمن الجولة الثالثة للدوري السعودي.

وأطلت "بيانكا" بقميص نادي النصر باللون الأصفر ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود وحذاء باللون البيج وحقيبة يد باللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" معلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-تحضر بيانكا أغلب المباريات لدعم زوجها أنجيلو.

-عارضة أزياء برازيلية.

-ولدت في البرازيل.

-تبلغ من العمر 30 عاما.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 3 مليون متابع.

-بدأت بيانكا علاقتها العاطفية مع أنجيلو في عام 2024.

-في شهر يونيو 2025 تزوجت من لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل.

-تشارك بيانكا متابعيها دائما أحدث إطلالتها وصورها.

