إعلان

20 صورة ومعلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو

كتبت- شيماء مرسي

02:30 م 25/09/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب سعودي
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب نادي النصر السعودي
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب نادي النصر السعودي- Copy
  • عرض 25 صورة
    عارضة أزياء برازيلية
  • عرض 25 صورة
    عارضة أزياء برازيلية
  • عرض 25 صورة
    تبلغ من العمر 30 عاما
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا عارضة أزياء
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو- Copy
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو
  • عرض 25 صورة
    بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل
  • عرض 25 صورة
    زوجة لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت بيانكا أنيشتا زوجة لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل الأضواء خلال ظهورها في مباراة فريقي النصر والرياض، ضمن الجولة الثالثة للدوري السعودي.

وأطلت "بيانكا" بقميص نادي النصر باللون الأصفر ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود وحذاء باللون البيج وحقيبة يد باللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" معلومات عن بيانكا أنيشتا زوجة لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل، وفقا لحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

-تحضر بيانكا أغلب المباريات لدعم زوجها أنجيلو.

-عارضة أزياء برازيلية.

-ولدت في البرازيل.

-تبلغ من العمر 30 عاما.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 3 مليون متابع.

-بدأت بيانكا علاقتها العاطفية مع أنجيلو في عام 2024.

-في شهر يونيو 2025 تزوجت من لاعب نادي النصر السعودي أنجيلو جابرييل.

-تشارك بيانكا متابعيها دائما أحدث إطلالتها وصورها.

جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

أسرار الأغنياء.. 7 نصائح ذهبية لتحويل مرتبك لثروة

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

خطر خفي.. احذر وضع هذا الشيء بجانب سريرك أثناء النوم

طبيب يستخرج سرطان بحر حي من أذن صبي- فيديو صادم

بيانكا أنيشتا زوجة لاعب النصر السعودي أنجيلو بيانكا أنيشتا منوعات زوجة لاعب نادي النصر السعودي
الخبر التالى:
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 25-9: تطورات مهنية لهؤلاء.. ومفاجآت سارة للثور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بتفاهم أمريكي.. الجامعة العربية: نناقش تشكيل قوة استقرار عسكرية في غزة
"عمل المرافقين" .. قرار سعودي مهم يخص الوافدين