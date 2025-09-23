جمالها غير طبيعي وأسعار مذهلة.. 10 صور لـ أغلى مجوهرات في العالم

بعد انفصالهما.. من هي يارا تامر طليقة المطرب مسلم؟

لطالما كانت المجوهرات رمزا للثروة والقوة والفن، ولا يزال سحر الأحجار الكريمة النادرة والرائعة يخطف أنظار الجميع حول العالم.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أغلى مجوهرات تم صنعها على الإطلاق حوال العالم، وفقا لموقع "diamondrocks".

ألماسة الأمل: أسطورة الغموض والجمال

تقدر قيمة ماسة الأمل بحوالي 250 مليون دولار أمريكي، كما إنها تعد من أشهر الأحجار الكريمة في العالم.

وتشتهر هذه الماسة الزرقاء الداكنة، التي تزن 45.52 قيراط بلونها النادر، الذي يُعزى إلى وجود كميات ضئيلة من البورون فيها وتاريخها العريق.

ونشأت في مناجم جولكوندا في الهند، وتوارثتها الملوك والشخصيات المرموقة.

النجمة الوردية: جوهرة حطمت الأرقام القياسية

تحمل ماسة النجمة الوردية لقب أغلى جوهرة بيعت في مزاد على الإطلاق، حيث بيعت بمبلغ مذهل حوالي 71.2 مليون دولار أمريكي عام 2017.

وهذه الماسة الوردية الزاهية التي تزن 59.60 قيراط ليست ضخمة فحسب، بل تتميز أيضا بنقاء داخلي لا تشوبه شائبة، مما يجعلها نادرة.

واستخرجت هذه الماسة من جنوب أفريقيا وقُطعت على مدار 20 شهر، لذا تعد واحدة من أكثر الأحجار الكريمة رواجا في العالم.

بروش الطاووس: رمز للفخامة والدقة والإبداع

بروش الطاووس، من تصميم جراف دايموندز، ويقدر قيمته بـ 100 مليون دولار أمريكي .

ويتكون هذا البروش من أكثر من 1300 حجر، بما في ذلك ماسة زرقاء بوزن 20.02 قيراط، بالإضافة إلى ذلك فإن تصميمه المعقد واحتوائه على الألماس الملون النادر يجعله قطعة بارزة في عالم المجوهرات الراقية.

أوبنهايمر بلو

تزن هذه الماسة الزرقاء 14.62 قيراط، وسميت بهذا الإسم نظرا لمالكها السابق فيليب أوبنهايمر، وقد بيعت مقابل 57.5 مليون دولار عام 2016.

قمر ​​جوزفين الأزرق: حب الأب

يصل وزن الماسة الزرقاء المعروفة باسم "قمر جوزفين الأزرق" حوالي 12.03 قيراط، واشتراها الملياردير من هونج كونج جوزيف لاو، مقابل 48.4 مليون دولار كهدية لابنته .

والجدير بالذكر إن سعرها القياسي للقيراط ونقاؤها الخالي من العيوب يجعلها واحدة من أغلى الماسات الزرقاء في العالم.