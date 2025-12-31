أول تعليق من الداخلية على فيديو إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح بسوهاج

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تضمن تجمع عدد من أنصار أحد المرشحين بسوهاج عقب فوزه بانتخابات مجلس النواب وسماع صوت إطلاق أعيرة نارية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد وضبط صاحب الحساب من عائلة المرشح وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على مقطع الفيديو الأصلى.

وبمواجهته أقر بفبركة وتعديل المقطع من خلال تركيب صوت إطلاق أعيرة نارية عليه ابتهاجا بفوز المرشح.

