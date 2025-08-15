فيل ينتقم من رجل بطريقة صادمة - لن تتوقع ما حدث (فيديو)

عاش سائح لحظات مرعبة بعدما تعرض للدهس من قبل فيل بعد أن حاول استفزازه بالتقاط صورة سيلفي معه.

ويظهر في الفيديو الفيل الضخم وهو يهاجم الرجل أثناء فراره لإنقاذ حياته في جنوب غرب الهند، بحسب ديلي ميل.

السائح، الذي يدعى آر.باسافاراجو، دخل إلى غابة محظورة بالقرب من معبد قبل المواجهة، وتم تصوير مقطع فيديو للحادث من قبل زوار المحمية في كارناتاكا وتم نشره على الإنترنت.

ويظهر الفيل واقفًا على جانب الطريق قبل أن يرفع خرطومه ويركض عبر الطريق أمام سيارة متحركة - في مطاردة السائح، ويظهر باسافاراجو وهو يستدير ويهرب منه إلى الطريق المزدحم، ولكنه يسقط على الأرض ويمسك به الفيل، ليدهسه عدة مرات، قبل أن يخلع الرجل سرواله وملابسه.

ووقف الفيل فوق السائح قبل أن يبتعد - ما سمح للرجل بالوقوف على قدميه والهروب إلى مكان آمن، ولحسن الحظ نجا الرجل، لكنه نُقل إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.

وقال شاهد عيان يدعى دانييل أوسوريو، إن الفيل شوهد وهو يأكل الجزر على جانب الطريق عندما اقترب منه السائح لالتقاط صورة سيلفي معه، واستفز الفيل الوميض الساطع المفاجئ وهاجم الرجل.

وحُكم على باسافاراجو بغرامة قدرها 25 ألف روبية (200 جنيه إسترليني) وأُمِر بإعداد مقطع فيديو يعترف فيه بأفعاله، ويقول في المقطع إن سلوكه كان بسبب افتقاره إلى المعرفة بقواعد سلامة الحياة البرية.

وقال شاهد العيان أوسوريو: "إن هذا الحادث بمثابة تذكير قوي بضرورة اتباع قواعد محميات الحياة البرية والسماح للسلطات المدربة، وليس الأشخاص سيرًا على الأقدام، بالتعامل مع مثل هذه المواقف"، وحذر أيضًا السياح الآخرين من الوقوع في نفس الخطأ.

وقالت إدارة الغابات: "إن مثل هذه الأعمال المتهورة لا تعرض حياة البشر للخطر فحسب، بل تثير أيضًا سلوكيات حيوانية غير متوقعة وخطيرة".

