بحقيبة يد تتخطى 3 مليون جنيه.. ياسمين صبري بإطلالة أنيقة(صور)

10:15 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتبت- نرمين ضيف الله:

نشرت الفنانة ياسمين مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

وارتدت جامبسوت (جمبسوت) بلون أبيض نقي، بتصميم أنيق بدون أكمام، وقصة واسعة عند الأرجل.

التصميم يعكس البساطة والرقي، مع لمسة أنثوية ملفتة.

ونسقت مع الإطلالة حقيبة يد فاخرة من Hermès، موديل Birkin 30، مصنوعة من جلد التمساح اللامع، باللون الفاخر المعروف باسم Rose Pourpre (روز بوربر)، وهو لون وردي أرجواني غني يضيف جرأة وأناقة للإطلالة.

ويبلغ سعر الإطلالة 79,900 دولار، أي ما يعادل ٣٬٨٦١٬٥٥٨٫٠٧ جنيه مصري.

واختارت مجوهرات ذهبية بسيطة تشمل أساور وخواتم وسلسلة، تُكمل الإطلالة من دون مبالغة.

وتركت شعرها منسدل على الكتفين بتسريحة ناعمة، مع غرة أمامية مستقيمة.

