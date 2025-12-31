ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.