ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
الجنيه مقابل الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 4 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.69 جنيه للشراء، و47.79 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.