كيف يتم حسم المتأهل في حالة التساوي في النقاط بكأس الأمم الأفريقية؟

أسدل الستار عن المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025، وكذلك بعض مواجهات الدور، مع حسم المواجهات المتبقية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي المجموعة الخامسة ضمنت منتخبات الجزائر والسودان وبوركينا فاسو تأهلهم إلى دور الـ16، لكن لم تحسم المواجهات، بسبب تساوي السودان وبوركينا فاسو في نفس عدد الرصيد، كما أنه لم يتم تحديد الشكل النهائي لترتيب المجموعة السادسة، التي تأهل منها كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق.

ووفقا للائحة كأس الأمم الأفريقية 2025، في حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى النقط التالية:

المواجهات المباشرة

فارق الأهداف في المباريات بين المنتخبات المتساوية

فارق الأهداف في المجموعة

عدد الأهداف المسجلة

قرعة لحسم المتأهل

