كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

كيف يتم حسم المتأهل في حالة التساوي في النقاط بكأس الأمم الأفريقية؟

كتبت-هند عواد:

01:11 ص 31/12/2025
أسدل الستار عن المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025، وكذلك بعض مواجهات الدور، مع حسم المواجهات المتبقية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي المجموعة الخامسة ضمنت منتخبات الجزائر والسودان وبوركينا فاسو تأهلهم إلى دور الـ16، لكن لم تحسم المواجهات، بسبب تساوي السودان وبوركينا فاسو في نفس عدد الرصيد، كما أنه لم يتم تحديد الشكل النهائي لترتيب المجموعة السادسة، التي تأهل منها كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق.

ووفقا للائحة كأس الأمم الأفريقية 2025، في حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى النقط التالية:

المواجهات المباشرة

فارق الأهداف في المباريات بين المنتخبات المتساوية

فارق الأهداف في المجموعة

عدد الأهداف المسجلة

قرعة لحسم المتأهل

بطولة امم افريقيا كأس الأمم الأفريقية دور ال 16 بأمم أفريقيا منتخب مصر

