مي عمر بنقوش تايجر على متن الهليكوبتر.. ما سر الإطلالة؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

أطلت الفنانة مي عمر بفستان طويل باللون الفوشيا، مليء بالأنوثة والحيوية، يتميز بنقوش أنيقة تضيف لمسة فنية، مريح ، يناسب أجواء السفر والرحلات الصيفية.

واللافت في الفستان هو نقشة التايجر المدمجة ضمن الفستان.

لماذا اختارت مي عمر هذه الإطلالة وفق الصحف العالمية مثل صحيفة "Vogue".

اختارته بقماش خفيف ومثالي للأجواء الحارة.

يعكس حسها الراقي في تنسيق الأزياء حسب المناسبة.

تدرجات اللون الوردي والفوشيا الداكن، تضفي لمسة جريئة للحفاظ على الطابع الأنثوي والناعم للفستان.

نسقت مع الفستان قبعة (بوهو) من بلون بيج فاتح، ونظارات شمسية بيضاء كبيرة الحجم، تعزز الحضور وتبرزه بأسلوب شبابي عصري لافت.

واختارت حقيبة كروشيه بيضاء (شبكية)، تتناغم مع الإطلالة لمسة.

سر دلالات اللون الفوشيا:

لون الفوشيا النابض بالحياة يشير إلى الجرأة والثقة بالنفس، ويبرز الحس الأنثوي بكل تألق.

