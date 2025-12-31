رسالة حزينة من كهربا لامح الدولي في يوم ميلاده

عند الحديث عن أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، فبكل تأكيد سيتم ذكر اسم مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، الذي يعد أحد أبرز اللاعبين الذين شغلوا هذا المركز في تاريخ الكرة المصرية.

ويمتلك متعب جماهيرية كبيرة من قبل الجماهير المصرية بمختلف انتمائتهم وليس من جانب جماهير النادي الأهلي فقط، لما قدمه في الكرة المصرية على المستوى المحلي والقاري مع الأهلي وكذلك على الصعيد الدولي رفقة منتخب مصر.

ودائما ما تشغل حياة نجوم الكرة بشكل عام اهتمام الجماهير، وفي المقدمة المعلومات المتعلقة بحياته العائلية، منها المعلومات المرتبطة بزوجته وأبنائه.

من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب؟



وزوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تدعى يارا نعوم، احتفلا الثنائي بحفل زفافهما في ديسمبر من عام 2011.

وتبلغ نعوم من العمر 38 عاما، فهى من مواليد 1 سبتمبر من عام 1987، تخرجت من المعهد العالي للسينما قسم ديكور.

وفي عام 2008 حصد نعوم جائزة ملكة جمال مصر، قبل أن تتزوج من متعب بثلاث سنوات.

وظهرت زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في أكثر من عمل فني، حيث شاركت في فيلم حين ميسرة وأحزان مريم.

ولدى عماد متعب من زوجته يارا نعوم طفلتين: "سيلين وتمارا".