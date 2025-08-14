ليه بتتنرفز بسهولة؟ اعرف الأسباب الحقيقية ورا انفعالك

في بعض الأحيان، نشعر أننا على وشك الانفجار بسبب أمور بسيطة جدًا صفعة خفيفة من الواقع تجعل أعصابنا ترتعش.

لكن وراء هذا الشعور، هناك أسباب حقيقية عميقة في السطور التالية، نسلّط الضوء على 5 أسباب أساسية تزيد من سرعة غضبك، لتتمكّن من فهم نفسك أكثر وتهدئة شجرك الداخلي، وفق "Emotions Therapy Calgary".

الإرهاق وقلة النوم

قلة النوم تؤثر سلبًا على قدرتنا في التحكم بالمشاعر كثير من الناس يكونون على حافة الانفجار بعد ليلة قصيرة في النوم الدماغ يصبح سريع الاستجابة، وجاهز للانفعال حتى مع أصغر المثيرات.

ضغط الحياة اليومي والتوتر المستمر

التوتر المستمر سواء من العمل، أو مشاكل مالية، أو علاقات متوترة يجعل الجسم يعيش في حالة الاستعداد للدفاع، ما يقلل من قدرتنا على التحمل، ويبسط المواقف الصغيرة كأنها هجوم شخصي علينا.

توقعات غير واقعية وخيبة أمل داخلية

نتوقع أن تسير الأمور بسلاسة تامة، وعندما لا تتطابق الأحداث مع توقعاتنا، نشعر بالصدمة والغضب، هذه المفارقة بين ما نريد وما يحدث بالفعل، تخلق فجوة داخلنا تنفجر غضبًا في أبسط المواقف.

الهواجس العاطفية القديمة

غالبًا ما نحمل جروحًا قديمة لم تُلتئم من علاقات سابقة أو كلمات جرحنا بها في الماضي هذه الأمتعة العاطفية تجعلنا حساسين لأقل الأمور، فتتحوّل لمثيرات قوية ترفع من حدّة غضبنا دون أن نشعر.

اضطرابات نفسية أو جسمانية كامنة

بعض الحالات النفسية مثل القلق، الاكتئاب، أو اضطرابات المزاج قد تظهر من خلال الغضب المستمر.