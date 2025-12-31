رسالة حزينة من كهربا لامح الدولي في يوم ميلاده

القاهرة - مصراوي

نشرت المذيعة حنين خالد في بداية زوجها من محمد عواد حارس مرمى الزمالك العديد من الصور التي تجمعهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتوقفت حنين خالد من نشر أي صور تجمعها بزوجها في الفترة الأخيرة وقد تبين من موقع إنستجرام أن أخر صورة نشرتها المذيعة برفقة زوجها محمد عواد كانت في 10 ديسمبر العام الماضي.

تزوجت حنين خالد من محمد عواد في عام 2017، وأنجبت منه ولدا يذكر "مراد".

ودخلت المذيعة حنين خالد مجال الإعلام في البداية من قناة الحدث اليوم، لتنتقل بعد ذلك إلى قناة النهار، ثم قدمت برنامج بودكاست "إيجي بودكاست"، لتنتقل مؤخرا إلى "راديو الزمالك".

