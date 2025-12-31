مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

غاب عن 2025.. أجمل 25 صورة رومانسية تجمع محمد عواد وزوجته في 2025

كتب : مصراوي

03:11 ص 31/12/2025 تعديل في 03:19 ص
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (24) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (25) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (23) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (20) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (22) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (19) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (21) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (18) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    WhatsApp Image 2025-12-31 at 1.42.46 AM (12)_11zon
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (3) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عواد وزوجته (5) (1)

القاهرة - مصراوي

نشرت المذيعة حنين خالد في بداية زوجها من محمد عواد حارس مرمى الزمالك العديد من الصور التي تجمعهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتوقفت حنين خالد من نشر أي صور تجمعها بزوجها في الفترة الأخيرة وقد تبين من موقع إنستجرام أن أخر صورة نشرتها المذيعة برفقة زوجها محمد عواد كانت في 10 ديسمبر العام الماضي.

تزوجت حنين خالد من محمد عواد في عام 2017، وأنجبت منه ولدا يذكر "مراد".

ودخلت المذيعة حنين خالد مجال الإعلام في البداية من قناة الحدث اليوم، لتنتقل بعد ذلك إلى قناة النهار، ثم قدمت برنامج بودكاست "إيجي بودكاست"، لتنتقل مؤخرا إلى "راديو الزمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

