نجم الأهلي السابق يتوقع طرفي نهائي كأس الأمم الافريقية

توقع عبدالمنعم شطة، نجم النادي الأهلي السابق، والمدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وصول مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

وقال شطة في حواره مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو المذاع على قناة ON E: "أتوقع وصول مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا".

وتابع: "السنغال ايضا منتخب كبير بإمكانه الوصول إلى نصف النهائيات البطولة".

وواصل: "مصر تقدم مستوى جيد في البطولة، وايضا حسام حسن يقدم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني ولم يخسر أي مباراة رسمية حتى الآن مع مصر، وهذا إنجاز كبير".