كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

نجم الأهلي السابق يتوقع طرفي نهائي كأس الأمم الافريقية

كتب - محمد عبد السلام:

12:28 ص 31/12/2025
    عبد-المنعم-شطة

توقع عبدالمنعم شطة، نجم النادي الأهلي السابق، والمدير الفني الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وصول مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب.

وقال شطة في حواره مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو المذاع على قناة ON E: "أتوقع وصول مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم أفريقيا".

وتابع: "السنغال ايضا منتخب كبير بإمكانه الوصول إلى نصف النهائيات البطولة".

وواصل: "مصر تقدم مستوى جيد في البطولة، وايضا حسام حسن يقدم أفضل ما لديه مع المنتخب الوطني ولم يخسر أي مباراة رسمية حتى الآن مع مصر، وهذا إنجاز كبير".

شطة كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر توقع شطة لنهائي كأس الأمم

