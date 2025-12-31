في كأس الأمم الأفريقية.. هل تلغي البطاقات الصفراء بعد دور المجموعات؟

السوادان ضد بوركينا فاسو ..مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

قطعوا جثته وأذابوها في الحمض.. القصة المأساوية وراء "لومومبا" في أمم أفريقيا

تختتم اليوم الأربعاء، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تقام في المغرب خلال الفترة الحالية وتستمر ختي 18 يناير المقبل.

وشهدت مباريات دور المجموعات، حصول أكثر من لاعب علي بطاقات صفراء، من ضمنهم 4 لاعبين من منتخب مصر هم محمود حسن "تريزيغيه" ومروان عطية أمام زيمبابوي، وياسر إبراهيم وإبراهيم عادل أمام أنغولا.

كما تعرض محمد هاني للطرد في مباراة جنوب أفريقيا وتم إيقافه في مباراة التعادل 0-0 أمام أنغولا.

وينص قانون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المادة 42.2 على أن البطاقات الصفراء التي يحصل عليها اللاعبون خلال الدور الأول تُلغى بنهاية مرحلة المجموعات، مع استثناء حالات الطرد التي تستمر عقوبتها وفقًا للفصل 17 من اللوائح.

وقد بدأ "كاف" تطبيق هذا النظام منذ نسخة 2019 في مصر بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 24.