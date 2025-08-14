بسنت شوقي تتصدر التريند.. فوائد مذهلة للجلوس في الماء المثلج

كتبت – نرمين ضيف الله:

بعد تجربة الفنانة بسنت شوقي، التي خاضت أسلوبًا معروفًا بين الرياضيين بفعاليته في استعادة النشاط بعد الإجهاد البدني، لجأ إليه أيضًا العديد من المشاهير للتخلص من التوتر وتحفيز الجسم نفسيًا.

تصدر اسم الفنانة بسنت شوقي جوجل تريند في الساعات الأخيرة، بعدما اختارت طريقة قوية وجريئة تعكس رغبتها في الهدوء والطاقة الإيجابية، وربما ما يُعرف بـ”الاستشفاء البارد”.

فوائد الجلوس في حمام الثلج (Cold Water Immersion)

إليك أبرز فوائد الجلوس في الماء البارد أو المثلج، وفقًا لموقعي Verywell Mind و OnlyMyHealth:

1- تقليل ألم العضلات وتسريع الاستشفاء

تُساهم برودة الماء في تقليص الأوعية الدموية (Vasoconstriction)، مما يُخفّض الالتهاب ويساعد على تقليل الألم العضلي بعد التمرين.

2- تعزيز الدورة الدموية والنظام المناعي

بعد الخروج من الحمام الثلجي، يحدث توسّع للأوعية الدموية (Vasodilation)، مما يُحسّن تروية الأنسجة ويساعد على التخلص من الفضلات الخلوية.

كما يمكن أن يساهم في تعزيز نشاط المناعة من خلال زيادة كريات الدم البيضاء وإفراز بعض السيتوكينات المناعية.

3- تقوية التحمل الذهني والتقليل من التوتر

التعرض للماء البارد يُعد تحديًا جسديًا وذهنيًا، ما يزيد من قدرة التحمل والمرونة الذهنية.

كما يفرز الدماغ هرمونات مثل الإندورفين والنورإبينفرين، مما يحسّن المزاج ويعزز الشعور بالراحة والاسترخاء.

4- تحسين المزاج والنوم

يساعد الاستحمام بالماء البارد على تحفيز الجهاز العصبي السمبثاوي، ثم الانتقال بالجسم إلى حالة الاسترخاء العميق عبر الجهاز اللاودي، مما يساهم في تقليل القلق وتحسين جودة النوم.

5- زيادة النشاط الأيضي وحرق الدهون

يساعد التعرض للبرودة على تفعيل الأنسجة الدهنية البنية (Brown Fat)، التي تحرق السعرات الحرارية لتوليد الحرارة، ما قد يساهم في تحسين حساسية الأنسولين وحرق الدهون.