لماذا تسمى مصر "Egypt" بالإنجليزية وليست "Misr"؟.. إليك السر

كتب- محمود عبده:

تثير تسمية مصر في اللغات الأجنبية، خصوصا الإنجليزية، باسم Egypt بدلا من اسمها العربي "مصر" تساؤلات لدى كثيرين، خاصة العرب، وحتى المصريين أنفسهم.

لماذا تسمى مصر "Egypt"؟

وفي حديثه لـ" مصراوي"، أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن لمصر أسماء متعددة عبر العصور، بعضها أطلقه عليها أبناؤها، وبعضها جاء من الشعوب المجاورة أو القوى التي تواصلت معها.

أسماء مصر في الحضارة الفرعونية

أقدم الأسماء التي عرفها المصريون القدماء كان "كيمت"، وتعني "السوداء" أو "السمراء"، في إشارة إلى لون التربة الخصبة المغايرة لرمال الصحراء الحمراء التي أطلقوا عليها "ديشرت".

كما عرفت مصر باسم "تاوي" أي "الأرضين"، في دلالة على الصعيد والدلتا، وهو الاسم الذي حافظ عليه الفراعنة في ألقابهم للتأكيد على وحدة البلاد سياسيا وحضاريا.

ومن الأسماء الأخرى: "ينبوي" "الضفتين"، و"تأمري""أرض الفلاحة أو أرض الحياض".

أصل كلمة "مصر" في اللغات

خارج مصر، ظهر اسم "مصر" أو ما يشابهه في نصوص عديدة منذ الألف الثاني قبل الميلاد، منها الرسائل الكنعانية إلى الفراعنة، والنصوص الآشورية والفينيقية.

ويرجح الباحثون أن أصل الكلمة سامي قديم، يحمل معاني "الحد" أو "الحاجز" أو "السور"، ما يعكس موقع مصر كحصن طبيعي بين القارات.

من أين جاء اسم Egypt؟

الاسم الأجنبي Egypt ليس له علاقة مباشرة بلفظ "مصر"، بل جاء من الإغريق الذين أطلقوا على البلاد اسم Aigyptos، وهو على الأرجح تحوير لاسم مصري قديم مثل "حاوت كا بتاح"، أي "معبد روح الإله بتاح" في مدينة منف "ممفيس".

لاحقا، اختصر الإغريق والرومان اللفظ إلى Aegyptus، وانتقل بهذا الشكل إلى اللغات الأوروبية الحديثة:

- الإنجليزية: Egypt

- الألمانية: Ägypten

- الإيطالية: Egitto

