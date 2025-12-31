شهدت السنوات الأخيرة أكثر من حالة انتقال مثيرة في سوق الانتقالات المصري، بعدما كان عدد من اللاعبين على أعتاب الانضمام للأهلي أو الزمالك، قبل أن تتغير بوصلتهم في اللحظات الأخيرة نحو نادي بيراميدز.

وخلال الساعات الأخيرة، كشفت عدة مصادر عن توصل بيراميدز لاتفاق نهائي مع الفلسطيني حامد حمدان، بعدما كان اللاعب ضمن دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك، ليصبح حلقة جديدة في سلسلة انتقالات مشابهة.

لاعبون فاوضهم الأهلي والزمالك وانتهى بهم المطاف في بيراميدز

من بين أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة، يأتي البرازيلي إيفرتون سيلفا الذي ارتبط اسمه سابقًا بالانتقال إلى الأهلي، قبل أن ينجح بيراميدز في حسم الصفقة وضمه رسميًا.

كما كان مهند لاشين لاعب وسط فيوتشر السابق قريبًا من الزمالك لفترة طويلة، قبل أن ينجح بيراميدز في الحصول على توقيعه.

وشهد ملف أحمد الشيخ تطورًا مشابهًا، حيث دخل الزمالك في مفاوضات قوية لضمه عقب رحيله عن الأهلي، لكنه في النهاية انتقل إلى بيراميدز .

ويُعد عبدالله السعيد واحدًا من أبرز الأسماء التي ارتبطت بقصة انتقال مثيرة، فبعد أزمته الشهيرة مع الأهلي وتوقيعه للزمالك، انتهت رحلته بالانضمام إلى بيراميدز الذي قضى معه فترة طويلة قبل أن ينضم بعد ذلك للزمالك.

كما خطف بيراميدز اللاعب صديق إيجولا، الذي كان أحد أبرز الأهداف الفنية لنادي الزمالك في الموسم الماضي، قبل أن ينجح النادي السماوي في إنهاء الصفقة لصالحه.

وفي الدفاع، كان أسامة جلال مدافع إنبي السابق هدفًا رئيسيًا للأهلي لتدعيم الخط الخلفي، إلا أن بيراميدز تمكن من حسم الصفقة وضم اللاعب.

الأمر نفسه تكرر مع مصطفى زيكو، جناح حرس الحدود السابق، الذي ارتبط اسمه بقوة بالأهلي، قبل أن يتدخل بيراميدز وينجح في ضمه.

ومن ضمن الحالات البارزة أيضًا، عبدالرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي السابق الذي كان قريبًا من ارتداء قميص أحد القطبين، إلا أن وجهته النهائية كانت بيراميدز.

كما تمكن بيراميدز من التعاقد مع الكونغولي فيستون كالالا مايلي، بعد منافسة مباشرة مع الأهلي والزمالك في صيف 2023.