بعد إطلاقها.. خطوات استخدام التطبيقات داخل شات جي بي تي

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" إطلاق دليل جديد للتطبيقات داخل روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، في خطوة تهدف إلى تمكين المستخدمين من الوصول إلى عدد من خدماتهم المفضلة مباشرة من داخل نافذة المحادثة، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات أو مغادرتها.

التطبيقات داخل شات جي بي تي

ويعتمد الدليل الجديد على إتاحة ربط "شات جي بي تي" بتطبيقات خارجية، مع إمكانية اقتراح التطبيقات المناسبة تلقائيا وفق سياق الحوار، أو استدعائها يدويا عبر استخدام الأمر "@" أثناء المحادثة، بما يعزز من تجربة الاستخدام ويجعلها أكثر سلاسة وتفاعلية.

ولم يعد استخدام روبوت الدردشة "شات جي بي تي" يقتصر على الإجابة عن الأسئلة أو كتابة النصوص فقط، إذ تتيح ميزة التطبيقات المدمجة للروبوت الاتصال بخدمات حقيقية يستخدمها المستخدم بالفعل، والمساعدة في إنجاز مهام متنوعة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

ومع هذه الميزة، يمكن للمستخدم البقاء داخل محادثة واحدة بينما يتولى "شات جي بي تي" إنشاء قوائم تشغيل موسيقية، وتصميم الرسومات، وتخطيط الرحلات، أو المساعدة في اتخاذ القرارات اليومية، دون الحاجة إلى التنقل بين نوافذ متعددة.

وتتميز التطبيقات المدمجة داخل "شات جي بي تي" بسهولة الاستخدام، إذ لا تتطلب أي إعدادات تقنية معقدة أو تنزيلات إضافية، حيث تظهر كأدوات يمكن تفعيلها مباشرة من داخل المحادثة.

التطبيقات المدمجة داخل "شات جي بي تي"

ومن بين التطبيقات المتاحة حاليا داخل "شات جي بي تي" كل من "Apple Music" و"Canva" و"Expedia" و"TripAdvisor"، مع الإشارة إلى أن توفر هذه التطبيقات قد يختلف حسب نوع الجهاز أو نظام التشغيل أو المنطقة الجغرافية.

كيفية استخدام التطبيقات المدمجة داخل "شات جي بي تي"

وعلى أجهزة آيفون وأندرويد، يمكن للمستخدم فتح تطبيق "شات جي بي تي" وتسجيل الدخول، ثم بدء محادثة جديدة، والنقر على علامة الجمع (+) أو أيقونة الأدوات بجوار مربع الرسائل لعرض التطبيقات المتاحة، واختيار التطبيق المطلوب واتباع التعليمات لربط الحساب عند الحاجة، ثم استخدام "شات جي بي تي" بشكل طبيعي.

أما على أجهزة ماك والحواسيب، فيمكن فتح "شات جي بي تي" عبر المتصفح أو تطبيق سطح المكتب وتسجيل الدخول، ثم بدء محادثة جديدة، والبحث عن الأدوات أو التطبيقات المتاحة داخل واجهة المحادثة، واختيار التطبيق المناسب، واتباع التعليمات لربط الحساب إذا لزم الأمر.

وبمجرد ربط التطبيق، يصبح بإمكان المستخدم التفاعل مع "شات جي بي تي" بشكل طبيعي، سواء لطلب إنشاء قائمة أغاني، أو تصميم رسومات، أو المساعدة في التخطيط لرحلة سفر.