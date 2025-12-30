25 صورة من كواليس مسلسلات رمضان 2026

يبدو أن موسم دراما رمضان 2026 سيكون واحداً من أضخم المواسم التلفزيونية في السنوات الأخيرة، حيث يجمع بين عودة النجوم الكبار للعمل معاً، والمراهنة على قصص شعبية واجتماعية تلامس الشارع المصري والعربي.

تشهد خريطة دراما رمضان 2026 منافسة شرسة وقوية، حيث يسيطر "الأكشن الشعبي" على المشهد مع عودة النجوم المفضلين للجمهور، إذ يطل الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي" بشخصية ملاكم يواجه صراعات قوية، معاً، بينما يراهن مصطفى شعبان على التشويق في مسلسل "درش" الذي يجمعه مجدداً بالفنان رياض الخولي، وغيرهم من النجوم.

ودخل النجوم في المنافسة مبكرًا بنشر كواليس تصوير أعمالهم الدرامية على السوشيال ميديا، لتشويق الجمهور وجذب انتباههم بشكل كبير، قبل الإعلان عن مواعيد وقنوات مشاهدة المسلسلات في رمضان 2026.

منصة WATCH IT تعلن قائمة مسلسلات رمضان 2026

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية، رسميًا، تفاصيل خريطتها الدرامية لموسم رمضان 2026، والتي تضم "علي كلاي"، "عرض وطلب"، "بيبو"، اشهد يا ليل، أب ولكن، فن الحرب، فخر الدلتا، فرصة أخيرة، تحت الحصار ، درش، حكاية نجرس، بحد أقصى، توابع، أولاد الرفاعي، المداح 6.

