25 صورة من كواليس مسلسلات رمضان 2026

كتب : معتز عباس

11:08 م 30/12/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    احد مشاهد مسلسل بيبو
  • عرض 25 صورة
    أحمد خالد صالح في كواليس مسلسل مناعة
  • عرض 25 صورة
    ايه سماحة في كواليس مسلسل عرض وطلب
  • عرض 25 صورة
    حديث بين ابطال علي كلاي
  • عرض 25 صورة
    درة مسلسل علي كلاي
  • عرض 25 صورة
    ايه سماحة في كواليس مسلسل عرض وطلب تصوير
  • عرض 25 صورة
    رحمة احمد وايه سماحة في كواليس مسلسل عرض وطلب
  • عرض 25 صورة
    درة واحمد العوضي
  • عرض 25 صورة
    سلوى خطاب ورياض الخولي في كواليس مسلسل درش
  • عرض 25 صورة
    علي صبحي ايه سماحة في كواليس مسلسل عرض وطلب_6
  • عرض 25 صورة
    علي وروح كواليس علي كلاي
  • عرض 25 صورة
    درة في كواليس علي كلاي
  • عرض 25 صورة
    كزبرة اثناء تصوير بيبو من الكواليس_14
  • عرض 25 صورة
    كلاكيت تصوير مسلسل اتنين غيرنا_7
  • عرض 25 صورة
    كزبرة وعلاء مرسي_16
  • عرض 25 صورة
    كواليس تصوير بيبو مع هالة سرحان_17
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شعبان في كواليس مسلسل درش_8
  • عرض 25 صورة
    كزبرة اثناء تصوير بيبو_15
  • عرض 25 صورة
    نور ايهاب واسر ياسين_10
  • عرض 25 صورة
    هند صبري في كواليس مسلسل مناعة_11
  • عرض 25 صورة
    هند صبري وأحمد خالد صالح في كواليس مسلسل مناعة_12
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري واحمد العوضي في علي كلاي
  • عرض 25 صورة
    يارا السكري واحمد العوضي وانتصار في كواليس علي كلاي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شعبان وفتوح احمد في كواليس مسلسل درش_9

يبدو أن موسم دراما رمضان 2026 سيكون واحداً من أضخم المواسم التلفزيونية في السنوات الأخيرة، حيث يجمع بين عودة النجوم الكبار للعمل معاً، والمراهنة على قصص شعبية واجتماعية تلامس الشارع المصري والعربي.

تشهد خريطة دراما رمضان 2026 منافسة شرسة وقوية، حيث يسيطر "الأكشن الشعبي" على المشهد مع عودة النجوم المفضلين للجمهور، إذ يطل الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي" بشخصية ملاكم يواجه صراعات قوية، معاً، بينما يراهن مصطفى شعبان على التشويق في مسلسل "درش" الذي يجمعه مجدداً بالفنان رياض الخولي، وغيرهم من النجوم.

ودخل النجوم في المنافسة مبكرًا بنشر كواليس تصوير أعمالهم الدرامية على السوشيال ميديا، لتشويق الجمهور وجذب انتباههم بشكل كبير، قبل الإعلان عن مواعيد وقنوات مشاهدة المسلسلات في رمضان 2026.

منصة WATCH IT تعلن قائمة مسلسلات رمضان 2026

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية، رسميًا، تفاصيل خريطتها الدرامية لموسم رمضان 2026، والتي تضم "علي كلاي"، "عرض وطلب"، "بيبو"، اشهد يا ليل، أب ولكن، فن الحرب، فخر الدلتا، فرصة أخيرة، تحت الحصار ، درش، حكاية نجرس، بحد أقصى، توابع، أولاد الرفاعي، المداح 6.

اقرأ أيضا:

انهيار هاني رمزي في جنازة والدته (صور)

مشاكل فرح كروان مشاكل.. بدأت باستغاثة أبناء شعبان عبدالرحيم وانتهت بمشاجرات وتحرش

كواليس مسلسلات رمضان 2026 علي كلاي بيبو عرض وطلب اشهد يا ليل

