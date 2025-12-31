إعلان

واتساب يفاجئ مستخدميه قبل 2026 بإضافات غير متوقعة.. ما القصة؟

كتب- محمود الهواري:

10:20 ص 31/12/2025

ملصقات واتساب

أعلن تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، إطلاق حزمة ملصقات جديدة لعام 2026 إلى جانب مجموعة من الإضافات التفاعلية، وذلك ضمن استعداداته للاحتفال بقدوم العام الجديد.

حزمة ملصقات واتساب

وقال "واتساب"، في بيان الاثنين، إن رأس السنة الجديدة تمثل اليوم الأهم على مدار العام بالنسبة للتطبيق، حيث يشهد خلالها تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في عدد الرسائل والمكالمات التي يجريها المستخدمون للتواصل مع أصدقائهم وأحبائهم.

وأوضح التطبيق أنه في الأيام العادية يدعم أكثر من 100 مليار رسالة ونحو ملياري مكالمة يوميا، إلا أن الساعات الأربع والعشرين التي يستقبل فيها العالم العام الجديد تسجل دائما أعلى معدلات استخدام في تاريخ "واتساب".

احتفال واتساب برأس السنة

وكشف "واتساب" عن طرح إضافات احتفالية جديدة أصبحت متاحة وتظل طوال فترة العطلات، بهدف مساعدة المستخدمين على مشاركة أجواء الاحتفال مع الأشخاص المقربين إليهم.

وتشمل هذه الإضافات حزمة ملصقات خاصة بعام 2026، إلى جانب تأثيرات جديدة لمكالمات الفيديو تتيح إضافة مشاهد الألعاب النارية، وقصاصات ورقية ملونة متحركة، ورسوم متحركة للنجوم تضيء الشاشة أثناء المكالمات.

كما تتضمن التحديثات تفاعلات مرئية لقصاصات الورق الملونة المتحركة، بالإضافة إلى إتاحة استخدام الملصقات المتحركة داخل تحديثات الحالة للمرة الأولى، في خطوة تعزز من الطابع التفاعلي والاحتفالي للتطبيق مع بداية العام الجديد.

