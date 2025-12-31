أعراض تظهر أثناء النوم قد تكشف الإصابة بالنوبة القلبية في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تزداد معدلات الإصابة بـالنوبات القلبية، خاصة خلال ساعات الليل وأثناء النوم، حيث يرسل الجسم إشارات تحذيرية صامتة تظهر ليلًا، ينبه من خلالها إلى خطر وشيك لا يجب تجاهله.

لماذا يزداد الخطر في الشتاء؟

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress، أن الطقس البارد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم ويزيد العبء على القلب، إلى جانب اضطرابات النوم وقلة الحركة، وهو ما يجعل ساعات الليل فترة حساسة لمرضى القلب.

أعراض ليلية تحذيرية للنوبة القلبية

- ضيق مفاجئ في التنفس أثناء النوم

الاستيقاظ المفاجئ بسبب صعوبة في التنفس أو الإحساس بالاختناق قد يكون مؤشرًا على ضعف ضخ القلب للدم أو بداية أزمة قلبية.

- تعرّق ليلي شديد

التعرق البارد والمفرط أثناء النوم، دون ارتفاع في درجة الحرارة أو مجهود بدني، يُعد من العلامات الخطيرة التي تستوجب الانتباه.

- ألم أو ضغط في الصدر أثناء الاستلقاء

الشعور بألم أو ثقل في منتصف الصدر، قد يمتد إلى الذراع أو الكتف أو الفك أثناء النوم، من أبرز الأعراض المرتبطة بالنوبة القلبية.

- خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب

الاستيقاظ على إحساس بتسارع أو اضطراب ضربات القلب قد يدل على خلل في وظائف القلب، خاصة إذا تكرر الأمر.

- غثيان أو دوخة ليلية

الشعور بالغثيان أو الدوار أثناء النوم أو عند الاستيقاظ ليلًا قد يكون علامة غير مباشرة على نقص تدفق الدم إلى القلب.

من الأكثر عرضة لهذه الأعراض؟

- مرضى ارتفاع ضغط الدم

- مرضى السكري

- المدخنين

- كبار السن

- من لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب

متى يجب التحرك فورًا؟

تكرار الأعراض أثناء النوم

استمرار الألم أو ضيق التنفس لعدة دقائق

مصاحبة الأعراض بتعرق شديد أو إغماء