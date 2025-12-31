إعلان

بتهمة تمويل الإرهاب.. نظر محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة

كتب : مصراوي

10:05 ص 31/12/2025

المستشار وجدي عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة.

وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020، تولّى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت للمتهم الأول تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن، وحيازة طلقات نارية، كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى الرابع تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي، تمثل في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بالأنشطة الإرهابية.

اقرأ أيضا:

بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة

من هم المحالون للمحاكمة في وفاة السباح يوسف محمد؟

4 اتهامات تلاحق المتهمين في واقعة "كمبوند الفردوس" بأكتوبر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خلية حدائق القبة مجمع محاكم بدر حيازة سلاح ناري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"