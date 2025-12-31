بتهمة تمويل الإرهاب.. نظر محاكمة 4 متهمين بقضية خلية حدائق القبة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 283 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة.

وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 4 مايو 2020، تولّى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت للمتهم الأول تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن، وحيازة طلقات نارية، كما وُجهت للمتهمين من الثاني وحتى الرابع تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي، تمثل في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات متعلقة بالأنشطة الإرهابية.

