أنجلينا جولي تعرض قصرها الأسطوري للبيع.. ما علاقة أبنائها؟

كتب- محمود عبده:

تستعد الممثلة العالمية أنجلينا جولى قصرها الأسطوري الواقع فى لوس أنجلوس، معلنة بذلك نيتها بدء مرحلة جديدة من حياتها خارج حدود الولايات المتحدة، وهذه الخطوة تأتى بعد سنوات من الاستقرار المؤقت فى المدينة بسبب ترتيبات الحضانة المعقدة لأبنائها الستة مع طليقها، نجم هوليوود براد بيت.

وبحسب مجلة بيبول، فإن "جولى" لم تكن يوما من عشاق الاستقرار طويل الأمد فى لوس أنجلوس، لكنها بقيت هناك لضمان قربها من أطفالها: مادوكس "24 عاما"، باكس "21 عاما"، زهرة "20 عاما"، شيلوه "19 عاما"، والتوأم نوكس وفيفيان "17 عاما".

وتخطط جولى للرحيل رسميا فور بلوغ التوأم سن الـ18، ما سيتيح لها حرية التنقل والانتقال إلى وجهات دولية متعددة ما تزال تدرسها حاليا.

المنزل الذى تملكه جولى فى لوس أنجلوس هو واحد من أفخم العقارات التاريخية فى المدينة، بنى عام 1913، وامتلكته فى 2017 مقابل 24.5 مليون دولار.

ويمتد هذا القصر الفخم على مساحة تقارب 11 ألف قدم مربعة، ويحتوى على ست غرف نوم وعشرة حمامات، بالإضافة إلى حدائق واسعة ومساحات ترفيهية.

وهذا العقار يحمل إرثا سينمائيا مميزا، إذ كان فى السابق ملكا للمخرج السينمائى سيسيل بى. ديميل، فيما كان النجم الأسطورى تشارلى شابلن يعيش بجواره قبل دمج العقارين.

وتعكس هذه الخطوة رغبة جولى المتزايدة فى الابتعاد عن الأضواء والصخب الذى يرافق حياة المشاهير فى هوليوود، والبحث عن بيئة أكثر هدوءا وخصوصية لعائلتها.

وفى تصريحات سابقة، أكدت أنها تعتزم قضاء فترات طويلة فى كمبوديا، البلد الذى تربطها به علاقات عائلية وثقافية عميقة، إلى جانب زيارات متكررة لدول أخرى حيث تعيش أجزاء من عائلتها.

ومن المتوقع أن تخضع الفيلا لبعض التعديلات الطفيفة قبل طرحها فى السوق، وسط توقعات بأن تجذب اهتمام مشترين يقدرون قيمة العقارات التاريخية والفاخرة فى لوس أنجلوس.

