"سرق بيته وخايف يدعي عليه".. معتمر مصري يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه

كتبت- أسماء العمدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لرجل مسن أثناء تأديته مناسك العمرة، يوجّه فيه رسالة مؤثرة إلى شقيقه من داخل الحرم المكي، بعدما اتّهمه بالاستيلاء على منزله عبر توكيل قانوني.

المعتمر، الذي بدا متأثرا وهو يروي قصته، أكد أنه على الرغم من شعوره بالظلم، فإنه يخشى أن يدعو على شقيقه، مفضلا ترك الأمر لله، ووجه له كلمات عتاب ممزوجة بالمحبة والرجاء بأن يهديه الله ويرده إلى الصواب.

قائلاً: "يا أخويا دي الكعبة، الناس دي كلها جاية تغسل نفسها من الذنوب، لو أنت شاطر متموتش بس، هموت وهقابلك عند الصراط المستقيم، يا أخويا اللي خايف عليك من جهنم.

"أنا مش هدعي عليك.. أنا هدعيلك، الله يصلحك ويشيل الغشاوة اللي على عنيك، الله يوسع عليك، أنت ظلمتني وخدت البيت بالتوكيل".

المقطع الذي وثق رسالته انتشر بشكل واسع بين مستخدمي مواقع التواصل، الذين أشادوا بموقفه الإنساني وتسامحه، معتبرين أن ما فعله يجسد أسمى معاني الأخوة والصبر في مواجهة المِحن.