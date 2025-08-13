إعلان

حصان هارب من صاحبه يثير ضجة على مواقع التواصل "فيديو"

10:00 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

دمشق

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حصانًا هاربًا من صاحبه في قلب العاصمة السورية دمشق.

وفقا لصحيفة الوطن السورية، يظهر الفيديو الحصان وهو يجر عربة محملة بالبطيخ بسرعة كبيرة وسط شوارع مزدحمة بالسيارات والمارة، دون وجود سائق للتحكم في العربة.

ونتج عن هروب الحصان اصطدام العربة بعدة سيارات، ما أثار حالة من الفوضى والدهشة وسط الزحام المروري الكثيف.

الواقعة أثارت تفاعلاً كبيرًا على الإنترنت، حيث تداولها المستخدمون بكثافة مع تعليقات تتفاوت بين الطرافة والقلق.

حصان دمشق مواقع التواصل
