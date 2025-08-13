حصان هارب من صاحبه يثير ضجة على مواقع التواصل "فيديو"

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر حصانًا هاربًا من صاحبه في قلب العاصمة السورية دمشق.

وفقا لصحيفة الوطن السورية، يظهر الفيديو الحصان وهو يجر عربة محملة بالبطيخ بسرعة كبيرة وسط شوارع مزدحمة بالسيارات والمارة، دون وجود سائق للتحكم في العربة.

ونتج عن هروب الحصان اصطدام العربة بعدة سيارات، ما أثار حالة من الفوضى والدهشة وسط الزحام المروري الكثيف.

الواقعة أثارت تفاعلاً كبيرًا على الإنترنت، حيث تداولها المستخدمون بكثافة مع تعليقات تتفاوت بين الطرافة والقلق.