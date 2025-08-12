85 عاما من الحب.. فستان زفاف واحد يربط 4 عرائس عبر 3 أجيال

فستان الزفاف هو رمز للحظات السعيدة وذكريات تظل محفورة في الذاكرة، وفي إحدى العائلات الأمريكية، تحوّل فستان زفاف أبيض إلى إرث عائلي ثمين، جمع بين أربع نساء من ثلاثة أجيال، عبر 85 عامًا من الحب والارتباط، وفقًا لموقعي CNN وIndependent.



رحلة الفستان عبر الزمن

بدأت القصة في عام 1932، عندما ارتدت ماريا تيريزا مورينو الفستان الأبيض الأنيق في حفل زفافها. ومنذ ذلك الحين، أصبح الفستان أيقونة عائلية تنتقل من عروس إلى أخرى، حاملة معها ذكريات ومشاعر متجددة.



في عام 1983، أعادت حفيدتها مارتا بريتو أوهارا إحياء الفستان وارتدته في يوم زفافها. وبعد 14 عامًا، ارتدته شقيقتها الصغرى إيلينا في عام 1997، مضيفة إليه فصلًا جديدًا من الحكاية العائلية.



بيلار.. إحياء الذكرى وتكريم الجدة الكبرى

في سبتمبر الماضي، أكملت بيلار، ابنة مارتا، سلسلة الأجيال بارتداء الفستان نفسه في حفل زفافها، بينما الفستان الذي ارتدته جدتها الكبرى ماريا قبل عقود طويلة بدا مناسبًا تمامًا لها، وأضفى عليها إطلالة ساحرة.



وعلقت بيلار قائلة: "جربت الفستان مرة واحدة فقط قبل الزفاف، وتأكدت أنه يناسبني تمامًا، إنه جميل، ويحمل عبق الذكريات. هو إرث من جدتي ماريا، التي رحلت عن عمر ناهز 98 عامًا. كانت ستشعر بفخر كبير لو علمت أن حفيدتها ارتدت فستانها".



رمز للروابط العائلية

تجسد هذه القصة قيمة الترابط العائلي، وتُظهر كيف يمكن لقطعة بسيطة مثل فستان زفاف أن تتحول إلى جسر بين الأجيال، يحمل الحب والحنين والوفاء في كل خيط من خيوطه.

