الإفتاء توضح حكم الدعاء في آخر العام الميلادي.. هل يجوز شرعًا؟

قبل بداية عام ميلادي جديد، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الدعاء في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة، موضحة أنه من جملة الدعاء المشروع؛ إذ إنَّ تخصيص يوم معيَّن في السَّنَة للعبادة -ومنه الدعاء- جائزٌ شرعًا.

وأضافت الإفتاء، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن تخصيص العبادة بوقت معين أمرٌ جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.

واستشهدت بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا". أخرجه البخاري، قال الحافظ ابن حجر، وغَيْره: "وفيه دلالةٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة".

