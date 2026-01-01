"طايرة في الجو".. دخول مميز لـ أنغام في حفلها الغنائي بالسعودية

شهد حفل المطربة أنغام في المملكة العربية السعودية، احتفالًا بليلة رأس السنة وقدوم العام الجديد 2026، دخول مبهر ومميز.

وظهرت أنغام في حفلها الغنائي تقف أعلى منصة و"طايرة في الجو" وسط الألعاب النارية، التي أضافت مزيد من الإبهار والجمال في الحفل الغنائي.

وظهرت أنغام في حفلها الغنائي المقام حاليا في السعودية، والمذاع على قناة "ام بي سي مصر"، تعتلي منصة داخل المسرح.

انطلق حفل أنغام على أحد مسارح المملكة العربية السعودية في ليلة رأس السنة، بقيادة الموسيقار هاني فرحات، وقدمت باقة مختارة من أجمل أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، "هو انت مين"، "سانده عليك"،"اسكت"، "خليني شوية معاك"، "لا تهجي"، تلاقينا".

يذكر أن أنغام احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد نجلها عبدالرحمن ، وظهرت في مقطع فيديو عبر موقع "إكس"، وهي ترقص في حفل عيد ميلاد نجلها عبدالرحمن، مساء الثلاثاء 23 ديسمبر.