الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

"من غيرك ولا حاجة".. رسالة رومانسية من زوجة مروان عطية بمناسبة الكريسماس

كتب : محمد عبد الهادي

04:00 ص 01/01/2026
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر

احتفلت سلمى صقر زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بالعام الميلادي الجديد، برسالة رومانسية لزوجها.

وكتبت سلمى صقر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": ما شاء الله بدأنا 2025 باحلى خبر في الدنيا و ختمناها و احنا معانا اجمل و اصغر الموزا في الدنيا كلها".

وتابعت: "كل سنه وانت اجمل و اصدق قلب قابلته في حياتي و بنتنا محظوظه جداً ان انت باباها انت الاب المثالي زي ما كنت و مازلت الزوج المثالي ي مارو".

واختتمت: "جمعت كل الصور اللي الموزا كانت معانا فيها ربنا يحمي عيلتي و يحفظها ليا من كل شر، كل سنه و انت البيت و احنا من غيرك ولا حاجة".

