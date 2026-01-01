"من غيرك ولا حاجة".. رسالة رومانسية من زوجة مروان عطية بمناسبة الكريسماس
كتب : محمد عبد الهادي
احتفلت سلمى صقر زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بالعام الميلادي الجديد، برسالة رومانسية لزوجها.
وكتبت سلمى صقر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": ما شاء الله بدأنا 2025 باحلى خبر في الدنيا و ختمناها و احنا معانا اجمل و اصغر الموزا في الدنيا كلها".
وتابعت: "كل سنه وانت اجمل و اصدق قلب قابلته في حياتي و بنتنا محظوظه جداً ان انت باباها انت الاب المثالي زي ما كنت و مازلت الزوج المثالي ي مارو".
واختتمت: "جمعت كل الصور اللي الموزا كانت معانا فيها ربنا يحمي عيلتي و يحفظها ليا من كل شر، كل سنه و انت البيت و احنا من غيرك ولا حاجة".
