احتفلت سلمى صقر زوجة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، بالعام الميلادي الجديد، برسالة رومانسية لزوجها.

وكتبت سلمى صقر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": ما شاء الله بدأنا 2025 باحلى خبر في الدنيا و ختمناها و احنا معانا اجمل و اصغر الموزا في الدنيا كلها".

وتابعت: "كل سنه وانت اجمل و اصدق قلب قابلته في حياتي و بنتنا محظوظه جداً ان انت باباها انت الاب المثالي زي ما كنت و مازلت الزوج المثالي ي مارو".

واختتمت: "جمعت كل الصور اللي الموزا كانت معانا فيها ربنا يحمي عيلتي و يحفظها ليا من كل شر، كل سنه و انت البيت و احنا من غيرك ولا حاجة".

