"عشان يكملوا فلوس الفرح".. حيلة غريبة من زوجين لإقامة حفل زفافهما

كاتيا ليكارسكي، مؤسسة منصة Invitin في وقت سابق من هذا العام، خطرت لها فكرة بيع تذاكر حفلات الزفاف أثناء تأجير منزلها في جنوب شرق فرنسا لبعض الحضور.

سألتها ابنتها ذات الخمس سنوات: "لماذا لا نتلقى دعوات لحضور حفلات الزفاف؟" وهنا خطرت لها الفكرة - هناك آخرون لا يُدعون لحضور حفلات الزفاف بالقدر الذي يرغبون به، فماذا لو استطاعت تسويق ذلك كخدمة؟، ستساعد المتزوجين حديثًا على تغطية بعض تكاليف تنظيم حفل الزفاف وكسب بعض المال لنفسها كعمولة.

الآن، لدى Invitin العديد من الأزواج الراغبين في بيع تذاكر حفلات زفافهم على المنصة، والكثير من الأشخاص على استعداد لدفع مئات اليوروهات للحضور، بحسب odditycentral.

قالت لورين، التي دفعت ثمن حضور حفل زفاف بعض الغرباء، لصحيفة الجارديان : "أعتقد أن بيع تذاكر حفل زفافك للغرباء أمرٌ مثير للاهتمام، عائلتي ليست كبيرة، لذا لا أتمكن من حضور الكثير من حفلات الزفاف، ومن الرائع أن أتمكن من تجربة حفل زفاف وتقاليد مختلفة، حتى لو كان مع غرباء، أنا متحمسة جدًا لتجربة الديكور والموسيقى، وسنحتفل على حلبة الرقص."

أما بالنسبة للأزواج الذين يبيعون التذاكر، فبعضهم يفعل ذلك من أجل المال - فحفلات الزفاف ليست رخيصة على الإطلاق - لكن البعض الآخر يدّعي أن الهدف هو التجربة.

تخطط جينيفر، البالغة من العمر 48 عامًا، وزوجها باولو، البالغ من العمر 50 عامًا، لدعوة ما يقرب من 100 من أفراد عائلتهما وأصدقائهما - 80 بالغًا و15 طفلًا - لحضور حفل زفافهما في قصر ريفي يبعد ساعة بالسيارة عن باريس، لكنهما رأوا أن مشاركة بعض الغرباء ستكون مثيرة للاهتمام.

وقالت جينيفر: "فكرت: يا له من أمرٍ رائع! وجود أشخاص لا أعرفهم في حفل زفافي أمر رائع". "الأمر لا يقتصر على المال، فهو يشكل عبئًا ثقيلًا على تكلفة الزفاف الإجمالية، مع أنه سيساعد قليلًا في تكاليف أمور مثل الديكور والفستان، بل لأننا ظننا أنه سيكون ممتعًا، ولأننا منفتحون على مشاركة الآخرين."

يُتاح للأزواج فحص الغرباء عبر تطبيق Invitin واختيار من يقبلون، كما لا يُطلب منهم التفاعل معهم أثناء الحفل إن لم يرغبوا بذلك، إذ ترى كاتيا ليكارسكي أن "لحفلات الزفاف بيئة خاصة، حيث يتبادل الضيوف أطراف الحديث بحرية تامة"، أما الضيوف، فيتعين عليهم الالتزام بقواعد صارمة، تشمل ارتداء ملابس مناسبة، والوصول في الوقت المحدد، وشرب الكحول باعتدال، وعدم مشاركة صور الحفل إلا بعد الحصول على إذن.

فرنسا ليست الدولة الوحيدة التي يكتسب فيها نموذج حفلات الزفاف المدفوعة زخمًا، ففي إيطاليا، تفرض شركة رسومًا تصل إلى 5000 يورو (5800 دولار أمريكي) لحضور حفلات الزفاف التقليدية كنوع من تجربة فاخرة، وتستهدف شركة " ويدينج بريفيه" ، وهي شركة ناشئة أسسها ديفيد جينوفيسي ولوكا مانيلي، السياح ذوي الإنفاق العالي المهتمين بالتجارب الحصرية.

يمكن للسياح الأثرياء والمسافرين الأجانب حضور حفل زفاف إيطالي، والتعرف على تقاليده، والمشاركة مباشرةً في مراسمه وعهود الزواج، بينما يتحمل المتزوجون حديثًا جزءًا كبيرًا من تكاليف تنظيمه، إنه وضع مربح للجانبين، مع أن مؤسسي الشركة الناشئة الإيطالية يعترفون بأن الأزواج قد يجدونه غريبًا بعض الشيء في البداية.

قال دافيد جينوفيزي لصحيفة سي فياجيا : "هناك أيضًا بعض التحفظات، وهو أمر طبيعي، لأنه أمر جديد"، وأضاف : "لهذا السبب نحرص دائمًا على الاستماع إليهم مباشرةً وشرح آلية عمل المشروع، لا يُتركون لوحدهم أبدًا: فالضيوف الدوليون، في الواقع، يرافقهم ما يشبه مرشدًا يترجم ويشرح ما يحدث فورًا، ويضمن أيضًا سلامة العروسين لحماية يومهم المميز والحفاظ عليه من أي إزعاج".

تتقاضى شركة Wedding Privè من العملاء ما بين 1000 يورو و5000 يورو لحضور حفل زفاف تقليدي، اعتمادًا على مدى رغبتهم في المشاركة في الحدث، في حين تتراوح أسعار التذاكر لشركة Invitin الفرنسية الناشئة من 150 يورو إلى 400 يورو لكل ضيف.

