أصغر مليارديرة عصامية في العالم.. 25 صورة ومعلومك لا تعرفها عن لوسي جو

كتبت- شيماء مرسي

أصبحت سيدة الأعمال الأمريكية لوسي جو أصغر مليارديرة عصامية في العالم، بعد أن بلغت ثروتها نحو 1.2 مليار دولار، متفوقة بذلك على النجمة تايلور سويفت.

كما أنها حصلت رسميا على اللقب ضمن قائمة مجلة "فوربس" السنوية العاشرة لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أبرز معلومات عن المليارديرة لوسي جو، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

من هي لوسي جو؟

-تبلغ من العمر 30 عاما.

-ولدت في منطقة خليج سان فرانسيسكو لأبوين من الصين.

-خريجة جامعة كارنيجي ميلون.

-حصلت على لقب أصغر مليارديرة عصامية في العالم.

-اكتسحت لوسي نجمة البوب تايلور سويفت التي كانت تعرف سابقا بأنها أصغر مليارديرة عصامية في العالم.

-خبيرة في مجال التكنولوجيا.

-ساهم صعود لوسي المذهل في مجال التكنولوجيا في ترسيخ مكانتها كرائدة أعمال.

-يعزى صعود لوسي إلى مرتبة المليارديرات بشكل كبير إلى حصة 5% تمتلكها في شركة "سكيل إيه آي" (Scale AI)، وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات أسستها عام 2016 مع شريكها التجاري ألكسندر وانج.

-تتخصص الشركة في توفير بيانات مصنفة لتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتخدم عملاء رئيسيين في قطاعات مثل المركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية.

-تقدر مجلة فوربس صافي ثروة لوسي بـ 1.3 مليار دولار.

-بالرغم من كونها مليارديرة، فهي تحافظ على نمط حياة متواضع بشكل مدهش.

-إلى جانب الذكاء الاصطناعي، انخرطت لوسي في مشاريع أخرى، منها المشاركة في تأسيس منصة Passes التي تهدف إلى تمكين منشئي المحتوى من خلال تقديم نموذج قائم على الاشتراك..

-يتابعها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حوالي 129 ألف متابع.

اقرا أيضا:

قبل زفافها.. 20 صورة ومعلومات عن اليوتيوبر شيرين بيوتي

ملكة جمال تتعرض لموقف صادم على المسرح بسبب - لن تتوقع ما حدث

"كانت مرشحة لـ لقب ملكة جمال الكون".. وفاة متسابقة بشكل غامض

رمز الفخامة الإيطالية.. قصة أغلى شارع للتسوق في العالم

لسبب أغرب من الخيال.. عروس تصل حفل زفافها بسيارة جنازة (صور)





