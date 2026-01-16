كتب – سيد متولي

أصدرت محكمة بريطانية حكما بإدانة رجل يبلغ من العمر 28 عاما، بعد ثبوت تورطه في الاعتداء العنيف على طفلته الرضيعة، ما أدى إلى إصابتها بإعاقات دائمة ستلازمها طوال حياتها.

وقضت محكمة التاج في مدينة سوانزي بسجن المتهم، ريديان جاميسون، لمدة 35 عاما، عقب اعترافه بمحاولة قتل ابنته، بحسب ما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.

وخلال جلسات المحاكمة، تبين أن المتهم كان منشغلاً بلعب إحدى ألعاب الفيديو، قبل أن يفقد أعصابه ويقوم بإلقاء طفلته بقوة باتجاه شاشة التلفاز.

وبعد الواقعة، تعمّد إخفاء الطفلة المصابة بجروح خطيرة أسفل غطاء السرير، ثم غادر المكان دون طلب الإسعاف أو التواصل مع أي جهة طبية.

محاولة متعمدة لإخفاء الجريمة

وأوضح الادعاء العام، على لسان المدعية كارولاين ريس كيه سي، أن المتهم اتخذ خطوات مقصودة لإخفاء ما ارتكبه، إذ كشفت التحقيقات أنه أرسل رسائل إلى أصدقائه عبر منصة ألعاب إلكترونية، اعترف فيها بأنه قذف طفلته نحو التلفاز.

ورغم مطالبته من قبل أصدقائه بالاتصال بالطوارئ، زعم أن الطفلة قد توفيت بالفعل.

وفي وقت لاحق من الليلة نفسها، ألقت الشرطة القبض عليه بعدما أبلغهم بنفسه أنه قتل ابنته، إلا أن الطفلة كانت لا تزال على قيد الحياة، حيث نُقلت إلى المستشفى، وأظهرت الفحوص الطبية تعرضها لنزيف حاد في الدماغ، وكسر في الجمجمة، ونزيف في العينين، إلى جانب كدمات وتورمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

أضرار صحية دائمة

وأكد الأطباء أن الطفلة أصيبت بتلف دماغي بالغ سيجعلها بحاجة إلى رعاية مستمرة طوال حياتها، كما تعاني من ضعف شديد في البصر، مع احتمالية كبيرة لإصابتها بنوبات صرع مزمنة، وتأخر نمائي شامل، إضافة إلى مؤشرات على الإصابة بالشلل الدماغي.

وخلال النطق بالحكم، وجه القاضي انتقادات لاذعة للمتهم، مشيرا إلى غيابه عن الجلسة، وقال: "تزعم أنك أُدينت ظلما، لكنني لا أرى فيك أي شعور حقيقي بالندم، تفكيرك منصب بالكامل على نفسك دون أدنى اعتبار للطفلة التي دمرت حياتها".

من جانبها، عبرت جدة الطفلة عن غضبها الشديد، ووصفت المتهم بـ"الوحش"، مستنكرة تغيبه عن مواجهة العائلة أثناء صدور الحكم.

