نداء من "النقل" لحماية القطارات والركاب من اعتداءات الأطفال

كتب – أحمد العش:

05:00 ص 17/01/2026

أرشيفية

ناشدت وزارة النقل، في بيان رسمي، المواطنين بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي.

وشددت الوزارة، على أن هذه السلوكيات السلبية، يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت "النقل"، ممثلة في هيئة السكة الحديد المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات المملوكة للشعب.

