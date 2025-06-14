قبل زفافها.. 20 صورة ومعلومات عن اليوتيوبر شيرين بيوتي

كتبت- أسماء مرسي:

تستعد صانعة المحتوى واليوتيوبر السورية شيرين عمارة، الشهيرة بـ"شيرين بيوتي"، للاحتفال بزفافها على اليوتيوبر الشهير أسامة مروة مساء اليوم السبت.

في هذا الصدد، إليكم أبرز 10 معلومات لا تعرفونها عن شيرين بيوتي، وذلك وفقا لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

من هي شيرين بيوتي؟

يوتيوبر سورية وصانعة محتوى.

مواليد 2 فبراير 2004.

تبلغ من العمر 21 سنة.

رغم صغر عمرها، لكنها حققت شهرة واسعة في فترة قصيرة.

لديها 4 أشقاء وهم نارين، سيدرا، جلال، وشيرو.

دخلت عالم اليوتيوب عام 2015.

متخصصة في مجال الموضة والمكياج.

تمت خطبتها في نوفمبر 2024 على اليوتيوبر المعروف أسامة مروة.

تشتهر بحرصها على نشر صورها وأحداث يومها مع متابعيها.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 11.8 مليون متابع.