لقطة إنسانية من محمد صلاح مع أحد الأطفال في مدينة طنجة

أعلن مطرب الراب ويجز، أمس الجمعة الموافق 16 يناير الجاري زواجه، من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر ويجز عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته وكتب: "اتجوزت حب حياتي".

وعرف ويجز بعلاقته القوية مع بعض نجوم كرة القدم، بشكل خاص مع نجم هجوم منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي عمر مرموش.

في يونيو من العام الماضي، نشر ويجز صورة قميص مان سيتي الذي أهداه له عمر مرموش، موقع منه، حيث كتب عليه: "إلى أفضل رابر في العالم".

وشارك ويجز متابعيه الصورة وكتب عليها: "أجمد شاب في مصر بنفسه".

وخلال شهر يونيو من العام الماضي 2025، ظهر الثنائي عمر مرموش وويجز، في حملة دعائية معا لإحدى شركات المحمول.

وقبل انطلاق أمم أفريقيا 2025، قال ويجز في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "عمر مرموش ده أخويا وهو اللاعب المفضل ليا، وقابلته أكتر من مرة وبحبه جدا".

أقرأ أيضًا:

23 صورة لأجمل لحظات عماد متعب مع زوجته وبناته

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو حارس المغرب