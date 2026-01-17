مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

"أفضل رابر وأجمد شاب".. 13 صورة ترصد قصة صداقة ويجز وعمر مرموش

كتب - يوسف محمد:

01:55 ص 17/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    مرموش (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    مرموش بجائزة رجل المباراة
  • عرض 13 صورة
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    الدولي المصري عمر مرموش
  • عرض 13 صورة
    مطرب الراب ويجز
  • عرض 13 صورة
    ويجز من أحدث ظهور بإطلالة بتوقيع زوجته
  • عرض 13 صورة
    ويجز بإحدى جلسات التصوير
  • عرض 13 صورة
    ويجز
  • عرض 13 صورة
    منير و ويجز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مطرب الراب ويجز، أمس الجمعة الموافق 16 يناير الجاري زواجه، من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر ويجز عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته وكتب: "اتجوزت حب حياتي".

وعرف ويجز بعلاقته القوية مع بعض نجوم كرة القدم، بشكل خاص مع نجم هجوم منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي عمر مرموش.

في يونيو من العام الماضي، نشر ويجز صورة قميص مان سيتي الذي أهداه له عمر مرموش، موقع منه، حيث كتب عليه: "إلى أفضل رابر في العالم".

وشارك ويجز متابعيه الصورة وكتب عليها: "أجمد شاب في مصر بنفسه".

وخلال شهر يونيو من العام الماضي 2025، ظهر الثنائي عمر مرموش وويجز، في حملة دعائية معا لإحدى شركات المحمول.

وقبل انطلاق أمم أفريقيا 2025، قال ويجز في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "عمر مرموش ده أخويا وهو اللاعب المفضل ليا، وقابلته أكتر من مرة وبحبه جدا".

أقرأ أيضًا:

23 صورة لأجمل لحظات عماد متعب مع زوجته وبناته

زوجة عصام الحضري تحتفل بعيد ميلاده

"بعد ظهورها في مباراة نيجيريا".. 21 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو حارس المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرووش ويجز منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي
أخبار مصر

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
نشرة منتصف الليل| ترامب يوجه رسالة إلى السيسي.. وأول تعليق من أسرة الشعراوي
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| ترامب يوجه رسالة إلى السيسي.. وأول تعليق من أسرة الشعراوي
"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
علاقات

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة