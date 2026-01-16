قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام

عالم الطعام مليء بالمفاجآت؛ ما يعتبر طعامًا عاديًا في بلد قد يبدو غريبًا أو مذهلاً في بلد آخر، وهناك أطباق خارج المألوف نادرا ما يتذوقها الإنسان.

بالوت– الفلبين

بحسب "roughguides" فإن، البالوت من أشهر الأطعمة الشعبية التي تنتشر في شوارع الفلبين وعدد من دول جنوب شرق آسيا، وهو عبارة عن بيضة بط مخصبة تُسلق وتُؤكل مباشرة من قشرتها.

وعند تناوله، يتم كسر جزء صغير من القشرة لشرب السائل الدافئ الموجود بداخلها، ثم يُؤكل باقي محتوى البيضة، وغالبًا ما يُقدَّم كوجبة خفيفة أو مقبلات شعبية.

شيراكو- اليابان

الشيراكو من الأطباق المميزة في المطبخ الياباني، ويُحضر من أكياس السائل المنوي لبعض أنواع الأسماك، أبرزها سمك القد، وسمك الصياد ، إضافة إلى سمك البخاخ.

ويعني اسم شيراكو في اللغة اليابانية الأطفال البيض أو النسل الأبيض، في إشارة إلى لونه الأبيض المائل للحليبي.

ويشتهر هذا الطبق بقوامه الناعم والكريمي، إلى جانب نكهة خفيفة تجمع بين الحلاوة والملوحة، ويتم جمع أكياس الشيراكو خلال موسم تكاثر الأسماك، حيث تكون في أفضل حالاتها.

حلوى صدر الدجاج في تركيا

من أغرب الحلويات التركية، حيث تُحضر من صدور الدجاج المسلوقة مع الحليب والسكر وبعض المنكهات، لتنتج حلوى ناعمة بقوام حريري.

ورغم غرابة الفكرة، فإن طعمها مفاجئ ومحبب، ويشبه إلى حد كبير الحليب المنكه بالقرفة أو الفانيليا.

تناول مشيمة البقرة- تايلاند

يُقدم طبق نادر يعتمد على مشيمة البقرة بعد ولادتها، بعد الولادة، تُطهى المشيمة كاملة ثم تُقطّع إلى قطع صغيرة، وتُقدَّم مع المرق وبعض الخضراوات إلى جانب الأرز.

وغالبًا ما يتحول إعداد هذا الطبق إلى مناسبة يتجمع فيها سكان القرية لتذوقه، ورغم غرابة الفكرة، فإن مذاق المشيمة قريب من طعم لحم البقر العادي.

عناكب الرتيلاء المقلية– كمبوديا

عناكب الرتيلاء المقلية من الأطعمة الغريبة والمميزة في كمبوديا، وغالبًا ما تُقدم كوجبة خفيفة أو طعام شعبي يُباع في الشوارع.

ورغم مظهرها الذي قد يبدو مخيفًا للبعض، فإنها تحظى بشهرة واسعة بين المسافرين المغامرين الذين يبحثون عن تجارب طعام غير تقليدية.

اقرأ أيضًا:

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام

لن تتخيل فوائد شرب الماء في الفخار.. "فلتر طبيعي"

للرجال لن تتخيل ما يفعله الفلفل الحار في البروستاتا

تحذير للنساء من الإفراط في مسكنات الألم

احذرها.. عادات يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر