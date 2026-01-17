مباريات الأمس
"سؤال غير محترم".. القصة الكاملة لأزمة المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا

كتب - يوسف محمد:

01:59 ص 17/01/2026
شهد المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ونيجيريا، المقرر إقامتها اليوم السبت الموافق 17 يناير الجاري، حالة من الجدل بين حسام حسن مدرب الفراعنة وبعض الصحفيين المغاربة.

وبدأت الأزمة، حينما وجه أحد الصحفيين سؤالا إلى حسام حسن، جاء نصه كالتالي: "هل تعلق فشلك في الفوز على السنغال والوصول إلى المرمى، على الملاعب والفنادق المغربية".

ورد العميد على سؤال الصحفي المغربي، ردا مباشرا، حيث قال: "لن أرد على هذا السؤال، فهو سؤال غير محترم".

ولم يكن حسام حسن وحده، هو من أثار السؤال غضبه، بل وصل الأمر إلى شقيقه إبراهيم، الذي كان يتواجد في المؤتمر هو الآخر، رد على الصحفي قائلا: "انتوا بتكسبوا بطولات، دى انتوا بقالكوا 50 عاما، مش عارفين تفوزوا ببطولة".

ورد الصحفيين المصريين المتواجدين مع بعثة منتخب مصر في المغرب، لم يكن مختلفا عن رد التوأم، حيث قاطع الصحفيين المصريين، مؤتمر المدير الفني لمنتخب نيجيريا إيريك شيل.

وسجل الصحفيين المصريين، اعتراضهم لدى المنسق الإعلامي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن يغادروا القاعة دون متابعة المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب النيجيري.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب نيجيريا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "محمد الخامس"، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025.

