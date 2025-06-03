لسبب أغرب من الخيال.. عروس تصل حفل زفافها بسيارة جنازة (صور)

في واقعة غريبة وفريدة من نوعها، كشفت عروس وصلت إلى حفل زفافها في سيارة جنازة، عن السبب الذي دفعها إلى ذلك.

وبحسب نيويورك بوست، أثارت دانييلا سينور، 33 عامًا، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حيلتها الغريبة عندما تزوجت من شريكها أبولو سكاريوت، 31 عامًا، في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من ساو باولو في البرازيل.

وأكدت العروس أن السبب وراء اختيارها هذه السيارة غير الاعتيادية يعود إلى أن زوجها يعمل في مجال تجهيز الجنائز.

وقالت سينور: "لقد صدم الجميع في البداية، لكننا شرحنا الأمر خلال تبادل النذور، حيث قرأنا قصتنا كاملة، عندها فهم الحضور لماذا وصلت بسيارة جنازة".

وبدأت قصة العروسين في أبريل 2023، عندما التقت دانييلا بأبولو لأول مرة خلال جنازة، وبينما استغرق الأمر أكثر من عام حتى يلاحظها أبولو، الذي كان دائم الانشغال بعمله، بدأت العلاقة بينهما في الصيف الماضي، لتتوج بالزواج هذا الشهر.

وأبدى أبولو دهشته من الضجة التي أثارتها فكرة سيارة الجنازة، موضحا أن الجنازات أصبحت جزءا من قصة حبهما، قائلا: "لم نتوقع ذلك مطلقا، اخترنا السيارة لأنها تمثل جزءا من قصتنا، الطريقة التي التقينا بها، لذا، فوجئنا بكل هذا الاهتمام".

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