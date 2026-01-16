مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

نيجيريا

كأس رابطة الأندية

مودرن سبورت

- -
20:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
19:30

أرسنال

جميع المباريات

إعلان

إيقاف 2 من لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل

كتب : مصراوي

10:53 م 16/01/2026 تعديل في 17/01/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هدف مروان عطية (2)
  • عرض 25 صورة
    هدف مروان عطية (4)
  • عرض 25 صورة
    هدف مروان عطية (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح مع مروان عطية وياسر إبراهيم
  • عرض 25 صورة
    هدف مروان عطية (16)
  • عرض 25 صورة
    هدف مروان عطية (10)
  • عرض 25 صورة
    هدف مروان عطية (17)
  • عرض 25 صورة
    هدف مروان عطية (9)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (9) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 25 صورة
    مران منتخب مصر (18) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاتحاد المصري لكرة القدم، بقرار إيقاف صلاح محسن ومروان عطية، لاعبي منتخب مصر، مباراتين.

إيقاف مروان عطية وصلاح محسن مباراتين

وقال مصدر في اتحاد الكرةلـ مصراوي، كاف أخطرنا بإيقاف مروان عطية وصلاح محسن، مبارتين عن منافسات منتخب مصر.

وفقا لهذه العقوبة يغيب، مروان عطية وصلاح محسن عن مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا، لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة، إضافة إلى غيابهما عن أول مباراة رسمية للمنتخب خلال المباريات المقبلة.

وتقام مباراة منتخب مصر ونيجيريا غدا السب، 6 مساء بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إيقاف مروان عطية وصلاح محسن مروان عطية صلاح محسن منتخب مصر موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
علاقات

"زفة في السماء".. عريس يخطف الأنظار بزفاف غير تقليدي "فيديو"
رجل يصيب طفلته بتلف دماغي دائم.. والسبب لعبة فيديو
علاقات

رجل يصيب طفلته بتلف دماغي دائم.. والسبب لعبة فيديو
انتقادات قوية من عمرو أديب لحسام وإبراهيم حسن
رياضة عربية وعالمية

انتقادات قوية من عمرو أديب لحسام وإبراهيم حسن
أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي
أخبار مصر

أول تعليق من لجنة مفاوضات سد النهضة على رسالة ترامب للرئيس السيسي

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة