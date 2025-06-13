ملكة جمال تتعرض لموقف صادم على المسرح بسبب - لن تتوقع ما حدث

كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت ملكة جمال روزاريو في باراغواي لموقف محرج وصادم، حيث رفضت الملكة السابقة، فيوليتا أريفالو، التنازل عن تاجها للمتوجة الجديدة.

مراسم تتويج متوترة

بدأت مراسم التتويج بشكل طبيعي، حيث صعدت المتسابقة الجديدة إلى المنصة وسط تصفيق حار من الجمهور، استعدادا لتسلم التاج، وبدلا من وضع التاج على رأس الفائزة الجديدة، بدأت أريفالو بالتظاهر بالعرقلة، بل وأسقطت التاج عمدا.

ولكن التوتر سرعان ما ساد عندما قامت أريفالو بالتظاهر بإسقاط التاج عمدا، رغم من محاولات الملكة الجديدة الإمساك به، سحبته أريفالو بعيدا، وفقا لموقع "notigram".

تدخل المنظمين ورد فعل الملكة السابقة

لم يمر الموقف دون تدخل، فسارع المنظمون إلى المسرح في محاولة لمساعدة الملكة الجديدة، لكن أريفالو رفضت رفضا قاطعا السماح لأي شخص بلمس التاج، بل تعمدت رميه أرضا بعناد.

بعد إصرار المنظمين الشديد، وضعت التاج على رأس الفائزة، وهمست شيئا في أذنها، إلا أن الملكة الجديدة حافظت على هدوئها وإبتسامتها.

انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي

انتشرت الواقعة بسرعة كبيرة، ما أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصف الجمهور تصرفات أريفالو بـ"الحسد" وطالب بإلغاء مشاركاتها المستقبلية في مسابقات الجمال، معتبرين سلوكها "غير لائق".

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